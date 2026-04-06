Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar ayrılığında şok iddia: “Milyonluk transfer” krizi

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar’ın ani ayrılığının perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bekar’ın, oyuncunun hesabından izinsiz para transferleri yaptığı öne sürüldü. İddialar sonrası Şahinkaya’nın yargı yoluna başvurmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bekar ise suçlamalara cevap verdi.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Nilperi Şahinkaya, hem projeleri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

BEKLENMEDİK AYRILIK HABERİ

Annesini kaybettikten sonra zor bir süreçten geçen oyuncu, bir süre sonra yönetmen Baturalp Bekar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerinin kısa sürede ilerlemesi ve henüz 1,5 ay gibi bir sürede evlilik iddialarının gündeme gelmesi magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen ayrılık haberi, bu hızlı ilişkinin beklenmedik bir şekilde sona erdiğini ortaya koydu.

BİTME NEDENİ MERAK EDİLDİ

Ayrılığın ardından Nilperi Şahinkaya'nın konuyla ilgili konuşmak istememesi ve "Moralim bozuk, hiç de keyfim yok" sözleri dikkat çekmişti. İlişkinin neden bittiği merak edilirken, ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı.

Gazete Magazin'in iddiası

MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre Baturalp Bekar'ın, Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabından bilgisi dışında defalarca para transferi yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre bu işlemlerin toplamı milyonları buldu.

KONUYU YARGIYA TAŞIYACAK

Söz konusu transferlerin ortaya çıkmasının ardından Nilperi Şahinkaya'nın büyük tepki gösterdiği ve konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı konuşuluyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Bekar'ın ortadan kaybolduğu da iddialar arasında yer aldı.

Baturalp Bekar'ın açıklaması

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Öte yandan Baturalp Bekar, hakkında çıkan suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yazılı bir açıklama yapan Bekar, "Hakkımda çıkan asılsız haberler özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturuyor. İlişkinin başından sonuna kadar tüm sorumluluğu tek başıma üstlendim. Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevgi, çevresindeki kötü niyetli kişiler tarafından istismar ediliyor" ifadelerini kullandı.

YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Bekar ayrıca avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını belirterek, kendisine yönelik iddialara karşı gerekli tüm yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Nilperi Şahinkaya

İLERLEYEN SÜREÇ MERAK KONUSU

Tüm bu gelişmeler, Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar arasındaki ilişkinin neden sona erdiğine dair tartışmaları daha da alevlendirirken, olayın yargıya taşınıp taşınmayacağı ise merak konusu oldu.

