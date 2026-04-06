Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
50 DAVETLİYLE SADE NİŞAN
Ünlü komedyen, geçtiğimiz ay Karabaş'ı ailesinden istemiş ve ilişkisini ciddiyete taşımıştı. Magazin gündeminde uzun süredir yer alan nişan iddiaları sonunda gerçeğe dönüştü. Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş, aile arasında düzenledikleri sade bir törenle nişanlandı. Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı törenden ilk kareler de ortaya çıktı.
İDDİALARI YALANLADI
Daha önce 29 Mart tarihinde nişanlanacakları iddia edilen çiftin o tarihte herhangi bir tören gerçekleştirmemesi, "Ayrılık mı var?" sorularını beraberinde getirmişti. Hatta Hasan Can Kaya, bir magazin sayfasının paylaşımına "Yalan ya" yorumunu yaparak iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Bu açıklama, takipçilerin kafasını karıştırmıştı.
SESSİZ SEDASIZ AŞK
Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin sessiz sedasız nişanlanması, magazin dünyasında sürpriz olarak yorumlandı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ikilinin bu tavrı, nişan sürecinde de devam etti.
DUYGU KARABAŞ KİMDİR?
Öte yandan Duygu Karabaş, dijital sanat ve özellikle portre çalışmalarıyla tanınan bir isim. "Duygusuz Portreler" adlı platform üzerinden eserlerini paylaşan Karabaş, görsel sanatlar alanındaki özgün çalışmalarıyla dikkat çekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Karabaş, sanat projelerinin yanı sıra iş dünyasında da aktif bir kariyere sahip.