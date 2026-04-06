Ünlü komedyen, geçtiğimiz ay Karabaş'ı ailesinden istemiş ve ilişkisini ciddiyete taşımıştı. Magazin gündeminde uzun süredir yer alan nişan iddiaları sonunda gerçeğe dönüştü. Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş, aile arasında düzenledikleri sade bir törenle nişanlandı. Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı törenden ilk kareler de ortaya çıktı.

İDDİALARI YALANLADI

Daha önce 29 Mart tarihinde nişanlanacakları iddia edilen çiftin o tarihte herhangi bir tören gerçekleştirmemesi, "Ayrılık mı var?" sorularını beraberinde getirmişti. Hatta Hasan Can Kaya, bir magazin sayfasının paylaşımına "Yalan ya" yorumunu yaparak iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Bu açıklama, takipçilerin kafasını karıştırmıştı.