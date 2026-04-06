Eda Ece, hem oyunculuğu hem de enerjisiyle yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
EN ÖZEL DÖNEMİ
Doğallığı, sempatik tavırları ve güçlü performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama samimi bir şekilde sürdüren çift, 2024 yılında kızları Mina İpek'i kucaklarına alarak hayatlarının en özel dönemlerinden birine adım attı.
YÜZÜNÜ EMOJİYLE GİZLİYORDU
Başından beri nazara inandığı için kızının yüzünü sosyal medyada emojiyle gizleyen Eda Ece, bu konuda oldukça hassas davranıyordu. Ancak minik Mina'nın 2'nci yaş gününde bu kuralını bozdu.
"HAYATIMIN EN GÜZEL İKİ YILIYDI"
Ünlü oyuncu, kızının doğum gününe özel yaptığı paylaşımda Mina'nın yüzünü ilk kez açık şekilde gösterdi. Paylaşımına duygusal bir not düşen Ece, şu ifadeleri kullandı:
İyi ki doğdun Mina'm… Yazarken gözüm doluyor, hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı. Bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk… Nice güzel yaşların olsun canım kızım. Babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez. Ömrün hep güzellikle, mutlulukla dolsun. İyi ki varsın.
ANNEYE OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda, Mina'nın annesine olan benzerliği dikkat çekti. Minik Mina'nın sevimliliği sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, takipçiler de yorumlarıyla ünlü oyuncuya eşlik etti.