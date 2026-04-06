Eda Ece'nin son paylaşımı

"HAYATIMIN EN GÜZEL İKİ YILIYDI"

Ünlü oyuncu, kızının doğum gününe özel yaptığı paylaşımda Mina'nın yüzünü ilk kez açık şekilde gösterdi. Paylaşımına duygusal bir not düşen Ece, şu ifadeleri kullandı:

İyi ki doğdun Mina'm… Yazarken gözüm doluyor, hayatımın en zor ama en güzel iki yılıydı. Bebek büyütmek hem zorlu hem de tarifi olmayan bir sevgi ve mutluluk… Nice güzel yaşların olsun canım kızım. Babanla ben seni o kadar çok seviyoruz ki kelimeler yetmez. Ömrün hep güzellikle, mutlulukla dolsun. İyi ki varsın.