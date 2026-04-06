Oyuncu, Nebahat Çehre önceki gün alışveriş yaparken Etiler'de görüntülendi.
"BEN ARTIK YARI EMEKLİYİM"
Gazetecilerle sohbet eden Çehre, "Bu aralar iş, güç yapmak istemiyorum. Ben artık yarı emekliyim, hayatı yaşıyorum. Beni çok heyecanlandıran bir iş olursa ancak o zaman kabul ederim" şeklinde konuştu.
"ERKEKLER DAHA DEĞERLİYDİ"
Eski dönemlerden bahseden Çehre, "Yeşilçam döneminde para olmadığı için istemediğim rollerde oynadığım olmuştur. Bir de o dönemler paralar pek nakit olmaz, 3-5 ay sonraya çekler verilirdi. Yeşilçam döneminde erkek oyuncular daha bir değerli olurdu. Ben hiçbir zaman dizilerden çok büyük paralar kazanmadım" dedi.
ESKİ MANKENDEN MODA İTİRAFI
Aydın Hamza'nın haberine göre tarzıyla ilgili de konuşan usta oyuncu, "Ben giyime çok dikkat eden biriyim. Eski manken olduğum için modayı iyi takip eder kendime neyin yakışacağını iyi bilirim" ifadelerini kullandı. 82 yaşındaki Çehre, tarzı ile gençlere taş çıkarmaya devam ediyor.