Mesut Özil ve Gülşe Amine'nin üçüncü kez kız çocuk heyecanı: Yeni doğan bebekleriyle aile kareleri

Amine Gülşe ile Mesut Özil çiftinin üçüncü kez kız çocuğu oldu. Çiftin yeni doğan kızlarına Elisa ismini verdiği öğrenildi. Gülşe’nin paylaştığı aile kareleri kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÖZİL AİLESİNDEN MÜJDELİ HABER

2019 yılında nikah masasına oturan ve örnek çiftler arasında gösterilen ikili, yeni bebeklerini kucaklarına aldı. Üçüncü bebek heyecanını kısa süre önce duyuran Özil Ailesi'nden müjdeli haber geldi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEYECANI

Ünlü çiftin bir kez daha kız bebek sahibi olduğu öğrenildi. Çift, yeni doğan kızlarına "Elisa" adını verdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULAN AİLE KARESİ

Doğum sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amine Gülşe, bebeğinin yüzünü göstermese de aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

YENİDEN KIZ BEBEK SEVİNCİ

Çiftin ilk kızları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti. İkinci kızları Ela ise 2022 yılında doğmuştu. Böylece Özil ve Gülşe çifti, üçüncü kez kız bebek sevinci yaşamış oldu.

MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ocak ayında ailesiyle çıktığı kış tatilinden paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, doğumun ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

