Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti, üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
2019 yılında nikah masasına oturan ve örnek çiftler arasında gösterilen ikili, yeni bebeklerini kucaklarına aldı. Üçüncü bebek heyecanını kısa süre önce duyuran Özil Ailesi'nden müjdeli haber geldi.
Ünlü çiftin bir kez daha kız bebek sahibi olduğu öğrenildi. Çift, yeni doğan kızlarına "Elisa" adını verdi.
Doğum sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Amine Gülşe, bebeğinin yüzünü göstermese de aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Çiftin ilk kızları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti. İkinci kızları Ela ise 2022 yılında doğmuştu. Böylece Özil ve Gülşe çifti, üçüncü kez kız bebek sevinci yaşamış oldu.
Ocak ayında ailesiyle çıktığı kış tatilinden paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyuran Amine Gülşe, doğumun ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.