Gupse Özay, bu kez özel hayatıyla değil, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
SÜRPRİZ STİL DEĞİŞİKLİĞİ
41 yaşındaki başarılı oyuncu, takipçilerine sürpriz yaparak yıllardır kullandığı saç stilinden vazgeçti. Uzun süredir koyu ve açık kahve tonlarında saç kullanmayı tercih eden Özay, bu alışkanlığını geride bıraktı.
RADİKAL DEĞİŞİM
Ünlü oyuncu, saçlarını platin sarısına boyatarak radikal bir değişime imza attı. Yeni görünümünde yer yer gri yansımaların da dikkat çektiği görüldü.
TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Kısa sürede sosyal medyada ilgi gören yeni imaj, takipçilerinden de tam not aldı. Gupse Özay'ın farklı tarzı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 2020 yılında oyuncu Barış Arduç ile evlenen ve 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.