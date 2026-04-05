Hadise'nin açıklaması / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Görüntüler üzerine gelen yorumlara yanıt veren Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımların kasıtlı şekilde yeniden servis edildiğini belirterek, şu sözleri ifade etti:

Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.