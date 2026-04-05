Umut Akyürek Hadise'nin sahne performansı ve kıyafetine isyan etti: “Bu sanat değil basit bir striptiz şovdur”

Hadise’nin teşhirci sahne performansına yönelik tartışmalar büyürken, Umut Akyürek’ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Akyürek, “Kadın bedenini metalaştıran sensin” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu, birçok kullanıcı Hadise'nin sahne şovu ve kıyafetleri eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı da Akyürek’e destek veren yorumlar yaptı.

Umut Akyürek Hadise'nin sahne performansı ve kıyafetine isyan etti: “Bu sanat değil basit bir striptiz şovdur”

Hadise'nin geçtiğimiz yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserlere ait görüntülerin yeniden gündeme gelmesi, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle sahnedeki performansı ve dans koreografileri, sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Hadise'nin açıklaması / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Görüntüler üzerine gelen yorumlara yanıt veren Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımların kasıtlı şekilde yeniden servis edildiğini belirterek, şu sözleri ifade etti:

Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.

"BU BASİT BİR STRİPTİZ ŞOVDUR

Ancak Hadise'nin bu çıkışı, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in sert tepkisiyle karşılaştı. Akyürek, Hadise'nin açıklamalarını samimi bulmadığını belirterek "Neymiş efendim; kadın bedeninden elinizi çekinmiş... En başta sen çek bedenin üzerinden prim yapmayı! Kadın bedenini metalaştıran sensin. Bu asla sanat değildir, sanatın yanından bile geçemez; bu basit bir striptiz şovdur!" sözlerini ifade etti.

"KADIN OLARAK İZLERKEN RAHATSIZ OLDUM

Sanatçının Harbiye konserinde sergilediği sandalye dansı ve tercih ettiği transparan kostüm, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar performansı "abartılı" bulurken, "Bu kadarına gerek var mı?", "Kadın olarak izlerken rahatsız oldum" gibi yorumlar yaptı.

AKYÜREK'İN SÖZLERİNE DESTEK

Özellikle sahneye yatak getirdiği performans ve ardından gelen dans şovları, eleştirilerin odağında yer aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Umut Akyürek'in sözleri sosyal medyada büyük destek buldu. Çok sayıda kullanıcı, sanat anlayışı ve sahne duruşu üzerinden yapılan bu eleştirilerin yerinde olduğunu savunarak Akyürek'e destek verdi. Tartışmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

