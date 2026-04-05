ÖZEL DAVETLİ OLARAK KATILDI Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta da İtalya'da bir etkinliğe özel davetli olarak katıldı. Modanın başkenti Milano'da dünyaca ünlü modellerle bir araya gelen Afra, güzelliğiyle, samimi ve sempatik halleriyle yine herkesi büyüledi.

"MUHTEŞEM BİR GÜZELLİĞİ VAR" Ünlü oyuncu, bu davette Victoria's Secret defilelerinde fırtınalar estiren Bianca Balti ile bir araya geldi. Bir dönem hastalığı nedeniyle podyuma ara veren ancak daha sonra çalışma hayatına dönen Balti ile objektif karşısına geçen Saraçoğlu, ünlü model ile uzun uzun sohbet etti. Balti, Afra'nın doğal güzelliği karşısında övgü dolu sözler söyledi. Dünyaca ünlü model Bianca Balti, "Çok güzel bir enerjisi var. Keyifli bir çekim yaptık. Kendi ışığıyla parlayan muhteşem bir güzelliği var" diyerek Afra'yı öve öve bitiremedi.

GÜZELLİĞİYLE IŞILDIYOR Afra Saraçoğlu, son dönemin en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından. Afra'nın bu kadar hayranı olması tesadüf değil. Yaptığı her işin altından başarıyl kalkıyor ve katıldığı her davette bir iz bırakmayı başarıyor. Her projede oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ışıldıyor. Olduğu yerde saymayan, çok çalışan ve sürekli kendisini geliştiren bir oyuncu. Çalışmalarıyla da gençlere çok güzel örnek oluyor. Afra'ya bir alkış da bizden...

Bianca Balti HERKESE UMUT OLDU İtalyan model Bianca Balti, Eylül 2024'te yumurtalık kanseri teşhisi konduktan sonra yoğun kemoterapi süreci geçirmişti. 40 yaşındaki Victoria's Secret mankeni, Mart 2025'te kırmızı halıya döndüğünde, iyileşme sürecinde olduğunu belirtmişti. Şimdilerde kanseri yenen ünlü manken, bu konuda herkese umut oldu.