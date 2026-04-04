Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın yıldırım nikahının perde arkası: "Beni annemden istedi"

Ani bir kararla Erdal Kaya ile evlenen Yasemin Allen, “Beni annemden istedi. Hemen akabinde de Las Vegas’ta yıldırım nikahı kıydık” diyerek evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu evlilik sonrası Amerika ile Türkiye arasında mekik dokuyacağını da açıkladı. Allen, yakın zamana yeni proje ile geri döneceğinin sinyallerini verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yasemin Allen ve Erdal Kaya / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

"ANNEMDEN İZİN ALMIŞ İSTEMİŞ BENİ"

Güzel oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Erdal Kaya ile evliliğinin ardından ilk kez konuşan oyuncu, "Evet, evlendik. Erdal iş için İstanbul'a gelmişti. Annemden izin almış, istemiş beni... 'Vegas'a gel benimle' dedi. Orada bir yıldırım nikahı yaptık. Çağırmak istediğimiz insanlar da oldu, internetten yayın yaptık. Son dakika bazılarını çağırdık ama olduğu kadar. Evlendikten sonra Amerika'da vakit geçirdik. Annem de geldi bizimle kaldı. Bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettik" dedi.

"ANNEM ERDAL'I ÇOK SEVİYOR

Aydın Hamza'nın haberine göre bu süreçte gözlerden uzak kalmayı tercih eden Allen, "Nazara inanmaya başladım açıkçası, o yüzden uzak kaldık. Annem Erdal'ı çok seviyor. Karakterleri de çok benziyor. Çocuk baskısı da yavaş yavaş başlar, annem ister ama şu an bir şey yok" diyerek güldü. ,

"AMERİKA'DAKİ EVİMİ BIRAKTIM

Allen ayrıca, "Amerika'daki evimi bıraktım, iş görüşmeleri için geldim. Amerika– Türkiye arasında mekik dokuyacağız. Kendisinin de burada işleri var. İstanbul'da da evim var. Hayatımı uzun süredir böyle sürdürüyorum. Burası benim evim, çoğunlukla burada olacağım. İşim oldukça geleceğim, işim olmayınca oraya gideceğim" ifadelerini kullandı.

YENİ PROJE SİNYALLERİ

Yasemin Allen ve Erdal Kaya aşkı 2024 yılının başlarında ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık süren ilişki evliliğe kadar gitti. Güzel oyuncu, çok yakında yepyeni bir proje ile döneceğinin sinyallerini de verdi.

