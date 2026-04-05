Televizyon programına konuk olan Şahin, Sarıkaya'ya zaafı olduğunu belirterek "Mesela Allah korusun Serenay'ın başına bir şey gelse ve bana dese ki 'Benim için yatar mısın?', ben onun Kuzey'i olurum. Onun için hapis yatarım." sözlerini ifade etti.

Serenay Sarıkaya

"FOTOĞRAFI TELEFONUMUN DUVAR KAĞIDIYDI"

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Çok hayranıyım. Çok güzel, çok başarılı, çok yetenekli... Bayılıyorum Serenay'a! Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım; ona fan hesabı falan da açabilirim. Hatta bir ara Serenay'ın fotoğrafı telefonumun duvar kağıdıydı." sözleriyle Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığının günlük yaşama sirayet ettiğini de gözler önüne serdi.