Bahar Şahin’den Serenay Sarıkaya itirafı: “Onun için hapis yatarım”

Oyuncu Bahar Şahin, Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığını anlattı. Sarıkaya için “hayatımdaki zaaf” diyen Şahin, sosyal medyada gündem olan “Onun için hapis yatarım” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bir dönem Sarıkaya’nın fotoğrafını telefonunun duvar kağıdı yaptığını da söyledi.

Oyuncu Bahar Şahin, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Meslektaşı Serenay Sarıkaya'ya duyduğu hayranlığı açık yüreklilikle dile getiren Şahin, samimi ifadeler kullandı.

"ONUN İÇİN HAPİS YATARIM"

Televizyon programına konuk olan Şahin, Sarıkaya'ya zaafı olduğunu belirterek "Mesela Allah korusun Serenay'ın başına bir şey gelse ve bana dese ki 'Benim için yatar mısın?', ben onun Kuzey'i olurum. Onun için hapis yatarım." sözlerini ifade etti.

"FOTOĞRAFI TELEFONUMUN DUVAR KAĞIDIYDI"

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Çok hayranıyım. Çok güzel, çok başarılı, çok yetenekli... Bayılıyorum Serenay'a! Ben onun gerçekten büyük bir fanıyım; ona fan hesabı falan da açabilirim. Hatta bir ara Serenay'ın fotoğrafı telefonumun duvar kağıdıydı." sözleriyle Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığının günlük yaşama sirayet ettiğini de gözler önüne serdi.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bahar Şahin, bu kez oyunculuğundan çok açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu Milano’da herkesi büyüledi: Bianca Balti’den övgü yağmuru I "Muhteşem bir güzelliği var"
SONRAKİ HABER

Afra Saraçoğlu Milano’da herkesi büyüledi

 Milli marş yarışı başladı: Sinan Akçıl stüdyoya girdi I "Konu hep kırmızı beyaz"
ÖNCEKİ HABER

Milli marş yarışı başladı

