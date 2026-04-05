"KONU HEP KIRMIZI BEYAZ" Akçıl daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirterek "Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim o nun "melek kızı" bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor. Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah a şükür, iyi ki varlar." sözleriyle sürece dair ipuçları verdi.

"BAYRAĞIMIZI YİNE DALGALANDIRIRIZ DÜNYADA" Milli Takım için marş hazırlayacağını net bir şekilde ifade eden Akçıl, iddialı sözler de kullandı. "720 şarkım var 500 den fazlası "hit" diyebiliriz ama "düm tek tek"gibi bir şey yazarsam (türkçe- ingilizce) bayrağımızı yine dalgalandırırız dünyada. Bakalım, hayırlısı. Modum iyi olur, konsantre olursam yaparız gerekeni. Sayın Başkan İbrahim bey ile de bi görüşmemiz olmuştu, geçerli bir sözüm var ona da." diyen sanatçı, çalışmalara başladığını da açıkladı.