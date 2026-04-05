A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı, Türkiye'de büyük heyecan yaratırken, milli marş tartışmalarını da beraberinde getirdi.
24 YIL SONRA YENİDEN
2002'den bu yana ilk kez bu seviyede turnuvaya katılacak olan milliler için hazırlanacak yeni marş, şimdiden gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.
"ŞARKI SAVAŞLARI BAŞLAR"
Sinan Akçıl, Türkiye'nin Kosova galibiyeti sonrası kendisine gelen mesajlara kayıtsız kalmadı. Ünlü müzisyen, "Bana da çok mesaj atıyorsunuz. Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek rekabete yeşil ışık yaktı.
"KONU HEP KIRMIZI BEYAZ"
Akçıl daha sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğünü belirterek "Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim o nun "melek kızı" bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor. Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah a şükür, iyi ki varlar." sözleriyle sürece dair ipuçları verdi.
"BAYRAĞIMIZI YİNE DALGALANDIRIRIZ DÜNYADA"
Milli Takım için marş hazırlayacağını net bir şekilde ifade eden Akçıl, iddialı sözler de kullandı. "720 şarkım var 500 den fazlası "hit" diyebiliriz ama "düm tek tek"gibi bir şey yazarsam (türkçe- ingilizce) bayrağımızı yine dalgalandırırız dünyada. Bakalım, hayırlısı. Modum iyi olur, konsantre olursam yaparız gerekeni. Sayın Başkan İbrahim bey ile de bi görüşmemiz olmuştu, geçerli bir sözüm var ona da." diyen sanatçı, çalışmalara başladığını da açıkladı.
RAFET EL ROMAN'DAN YENİ BESTE
Öte yandan Rafet El Roman da Milli Takım için harekete geçti. Ünlü şarkıcı, yeni bir beste hazırladığını duyurdu. Şarkının sözlerinde yer alan "Kırmızı beyaz sancağında, ay yıldız yanar şafağında / Gümbür gümbür ses verilsin / Türkiye geliyor dolu dizgin" ifadeleri dikkat çekti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu sözlerin Milli Takım için yazıldığı yorumları yapılıyor.
REKABETİN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Türkiye'nin Dünya Kupası sahnesine dönüşü, müzik dünyasında da yeni bir rekabetin fitilini ateşlemiş durumda.