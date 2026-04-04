Yonca Evcimik’ten genç meslektaşlarına imalı mesaj: “Devam etsinler”

Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Yonca Evcimik, "Yonca’nın 90’lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla prömiyer yaptı. İstanbul Fişekhane’de nostalji fırtınası estiren sanatçı, günümüz müzik dünyasını ve genç meslektaşlarını hedef alarak "Eskisinden daha çok kıymetimiz bilinmeye başlandı" dedi.

  • Yonca Evcimik, 90'lı yıllardaki hitlerini sahneye taşıdığı 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' adlı kabare şovunu Fişekhane'de sergiledi.
  • Evcimik, günümüz müzik piyasasının 90'lı yılların gölgesinde kaldığını ve yeni şarkıların dinleyiciyi tatmin etmediğini belirtti.
  • Sanatçı, 90'lı yıllara ciddi bir dönüş olduğunu ve o dönem sanatçılarının kıymetinin daha çok bilinmeye başlandığını söyledi.
  • Evcimik, genç şarkıcılara 'Yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler' ifadesiyle mesaj gönderdi.

90'lı yıllara damga vuran "Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi şarkıların sahibi Yonca Evcimik, unutulmaz hitlerini bu kez "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla sahneye taşıdı.

Fişekhane'de gerçekleşen görkemli prömiyerde dansçıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Evcimik, izleyenleri yıllar öncesine götürdü.

"YENİ ŞARKILAR TATMİN ETMİYOR!"

Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcimik, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günümüz müzik piyasasının 90'lı yılların gölgesinde kaldığını savunan ünlü isim, "Yeni çıkan sanatçı arkadaşlar mı, yoksa yapılan şarkılar mı dinleyiciyi tatmin etmiyor bilmiyorum ama 90'lı yıllara ciddi bir dönüş söz konusu" ifadelerini kullandı.

GENÇ MESLEKTAŞLARINA İMALI MESAJ

90'lı yılların ruhuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Yonca Evcimik, genç şarkıcılara da ince bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi: "Eskisinden daha çok kıymetimiz bilinmeye başlandı. Yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler"

MERAK EDİLENLER

Yonca Evcimik'in yeni şovunun adı nedir?

Ünlü sanatçının 90'lı yıllardaki şarkılarını ve anılarını sahneye taşıdığı kabare şovunun adı "Yonca'nın 90'lar Ekspresi"dir.

Yonca Evcimik yeni nesil şarkıcılar için ne dedi?

Evcimik, günümüz şarkılarının dinleyiciyi tatmin etmediğini ima ederek, "Eskisinden daha çok kıymetimiz biliniyor, yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler" demiştir.

