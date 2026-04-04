90'lı yıllara damga vuran "Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi şarkıların sahibi Yonca Evcimik, unutulmaz hitlerini bu kez "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla sahneye taşıdı.
Fişekhane'de gerçekleşen görkemli prömiyerde dansçıları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken Evcimik, izleyenleri yıllar öncesine götürdü.
"YENİ ŞARKILAR TATMİN ETMİYOR!"
Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcimik, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günümüz müzik piyasasının 90'lı yılların gölgesinde kaldığını savunan ünlü isim, "Yeni çıkan sanatçı arkadaşlar mı, yoksa yapılan şarkılar mı dinleyiciyi tatmin etmiyor bilmiyorum ama 90'lı yıllara ciddi bir dönüş söz konusu" ifadelerini kullandı.
GENÇ MESLEKTAŞLARINA İMALI MESAJ
90'lı yılların ruhuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Yonca Evcimik, genç şarkıcılara da ince bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi: "Eskisinden daha çok kıymetimiz bilinmeye başlandı. Yeni arkadaşlar ne yapıyorlarsa devam etsinler"
MERAK EDİLENLER
