Sanatçı, 90'lı yıllara ciddi bir dönüş olduğunu ve o dönem sanatçılarının kıymetinin daha çok bilinmeye başlandığını söyledi.

90'lı yıllara damga vuran "Abone", "Bandıra Bandıra" ve "8.15 Vapuru" gibi şarkıların sahibi Yonca Evcimik, unutulmaz hitlerini bu kez "Yonca'nın 90'lar Ekspresi" adlı kabare şovuyla sahneye taşıdı.

"YENİ ŞARKILAR TATMİN ETMİYOR!"

Gösteri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcimik, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günümüz müzik piyasasının 90'lı yılların gölgesinde kaldığını savunan ünlü isim, "Yeni çıkan sanatçı arkadaşlar mı, yoksa yapılan şarkılar mı dinleyiciyi tatmin etmiyor bilmiyorum ama 90'lı yıllara ciddi bir dönüş söz konusu" ifadelerini kullandı.