Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın eşi Kübra Çakır, sosyal medya üzerinden kendisine gelen hakaret dolu mesajları ifşa etti. Eleştirilerin hedefi olan Çakır, "Bu son nokta" diyerek tepki gösterdi.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti
  • Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, kendisine gönderilen hakaret ve beddua içerikli mesajları sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Kübra Çakır'a gönderilen mesajlarda 'İstanbul kabusun olsun', 'Boynuzlanmaların bol olsun' ve 'Sonradan görme bir zavallısın' gibi ifadeler yer aldı.
  • Kübra Çakır, siber zorbalığa 'Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü' sözleriyle tepki gösterdi.
  • Uğurcan Çakır ve Kübra Çakır çifti Ağustos 2019'da evlendi ve 2020'de Kuzey, 2025'te Elis adında iki çocuk sahibi oldu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Uğurcan Çakır, Ağustos 2019'da Kübra Çakır ile hayatını birleştirdi. Çiftin 2020 yılında "Kuzey" adında bir erkek çocuğu, 2025 yılında ise "Elis" adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Galatasaray kalesini koruyan milli eldiven Uğurcan Çakır, özel hayatını her ne kadar gözlerden uzak yaşasa da saha içindeki performansı kadar ailesi de dikkat çekiyor.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti-3

Ancak bu ilgi, zaman zaman eşi Kübra Çakır'a yönelik siber zorbalığa dönüşüyor. Son olarak başarılı kalecinin eşi, kendisine gönderilen ağır hakaret ve beddua içerikli mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti-4

EŞİNE GELEN MESAJLARDA NE YAZIYOR?

Kübra Çakır, Instagram hesabı üzerinden kendisine gönderilen çirkin ifadeleri tek tek ifşa etti. Paylaşılan ekran görüntülerinde; "İstanbul kabusun olsun", "Boynuzlanmaların bol olsun", "Sonradan görme bir zavallısın" gibi şoke eden ifadelerin yer aldığı görüldü.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti-5

KÜBRA ÇAKIR'DAN SİTEM

Gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Kübra Çakır, siber zorbalığa şu sözlerle isyan etti: "İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü."

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti-6

"HER GÜN BİZİ AYRI GURURLANDIRIYORSUN"

Çakır, bu paylaşımdan hemen önce eşi Uğurcan Çakır ve oğlunun fotoğrafını paylaşarak ailesine olan bağlılığını vurgulamıştı.

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır mesajları ifşa etti-7

Çakır, paylaşımının altına şu notu düşmüştü: "Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun. Seni çok seviyoruz. Nice başarılarına aşkım"

