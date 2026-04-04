Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Uğurcan Çakır, Ağustos 2019'da Kübra Çakır ile hayatını birleştirdi. Çiftin 2020 yılında "Kuzey" adında bir erkek çocuğu, 2025 yılında ise "Elis" adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
Galatasaray kalesini koruyan milli eldiven Uğurcan Çakır, özel hayatını her ne kadar gözlerden uzak yaşasa da saha içindeki performansı kadar ailesi de dikkat çekiyor.
Ancak bu ilgi, zaman zaman eşi Kübra Çakır'a yönelik siber zorbalığa dönüşüyor. Son olarak başarılı kalecinin eşi, kendisine gönderilen ağır hakaret ve beddua içerikli mesajları kamuoyuyla paylaştı.
EŞİNE GELEN MESAJLARDA NE YAZIYOR?
Kübra Çakır, Instagram hesabı üzerinden kendisine gönderilen çirkin ifadeleri tek tek ifşa etti. Paylaşılan ekran görüntülerinde; "İstanbul kabusun olsun", "Boynuzlanmaların bol olsun", "Sonradan görme bir zavallısın" gibi şoke eden ifadelerin yer aldığı görüldü.
KÜBRA ÇAKIR'DAN SİTEM
Gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Kübra Çakır, siber zorbalığa şu sözlerle isyan etti: "İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü."
"HER GÜN BİZİ AYRI GURURLANDIRIYORSUN"
Çakır, bu paylaşımdan hemen önce eşi Uğurcan Çakır ve oğlunun fotoğrafını paylaşarak ailesine olan bağlılığını vurgulamıştı.
Çakır, paylaşımının altına şu notu düşmüştü: "Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun. Seni çok seviyoruz. Nice başarılarına aşkım"
