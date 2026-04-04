EŞİNE GELEN MESAJLARDA NE YAZIYOR? Kübra Çakır, Instagram hesabı üzerinden kendisine gönderilen çirkin ifadeleri tek tek ifşa etti. Paylaşılan ekran görüntülerinde; "İstanbul kabusun olsun", "Boynuzlanmaların bol olsun", "Sonradan görme bir zavallısın" gibi şoke eden ifadelerin yer aldığı görüldü.

KÜBRA ÇAKIR'DAN SİTEM Gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamayan Kübra Çakır, siber zorbalığa şu sözlerle isyan etti: "İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü."

"HER GÜN BİZİ AYRI GURURLANDIRIYORSUN" Çakır, bu paylaşımdan hemen önce eşi Uğurcan Çakır ve oğlunun fotoğrafını paylaşarak ailesine olan bağlılığını vurgulamıştı.