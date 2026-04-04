BAYHAN VE DENİZ SEKİ 23 YIL SONRA BARIŞTI MI? Fragmana damga vuran en büyük olay, 2003 yılındaki Popstar yarışmasından bu yana küs olan Deniz Seki ve Bayhan Gürhan'ın kucaklaşması oldu. Ünlüler takımında yarışan Bayhan, buluşma öncesi "Bir şeyler eksik kalmıştı, önemli anılarımız var" diyerek yeşil ışık yakmıştı. Fragmanda ikilinin birbirine sarıldığı ve Deniz Seki'nin duygusal anlar yaşadığı görülürken, Bayhan'ın "Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var, yanlış yönlendirildin" çıkışı 23 yıllık tartışmanın perde arkasını aralayacak.

🔍 DENİZ SEKİ VE BAYHAN ARASINDAKİ 23 YILLIK POPSTAR TARTIŞMASI 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, jüri üyesi Deniz Seki ile yarışmacı Bayhan Gürhan arasında unutulmaz bir gerginlik yaşanmıştı. Bayhan'ın geçmişte adli bir olay nedeniyle cezaevine girdiğinin ortaya çıkması üzerine Deniz Seki; "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" diyerek jüri koltuğunu terk etmişti. Bu sözler, magazin tarihinin en çok tartışılan açıklamalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

YILLAR SONRA GELEN "YANLIŞ ANLAŞILDIM" İTİRAFI Yıllar sonra kendisi de benzer bir süreçten geçerek hapis yatan Deniz Seki, Bayhan ile ilgili o dönemki tavrını şu sözlerle yumuşatmıştı: "Bayhan çok tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Neden o zaman insanlar beni yanlış anladı, hala anlamış değilim."