Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda aylar süren mücadelenin ardından beklenen birleşme partisi fragmanı izleyiciyle buluştu. Takımların birleştiği, stratejilerin sıfırlandığı bu organizasyona ise Deniz Seki ve Bayhan Gürhan'ın 23 yıl sonraki ilk kucaklaşması damga vurdu. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Bayhan ve Deniz Seki barıştı mı, fragmandaki o gizemli sözlerin perde arkasında ne var?
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda beklenen gün geldi. Aylar süren zorlu takım mücadelesinin ardından strateji savaşlarının bireysele taşınacağı Survivor birleşme partisi, 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu yıl birleşme heyecanı iki gün sürecek ve yarışmacılar için adeta bir "tatil haftası" atmosferi oluşturulacak.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER KATILACAK?
Acun Ilıcalı, bu yılki büyük organizasyonda jüri koltuğunda ve sahne etkinliklerinde yer alacak isimleri açıkladı. Survivor birleşme partisi şarkı yarışması jürisinde; Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut yer alıyor. Ünlü sanatçılar, yarışmacıların performanslarını değerlendirirken Dominik'te müzik ziyafeti yaşatacak.
BAYHAN VE DENİZ SEKİ 23 YIL SONRA BARIŞTI MI?
Fragmana damga vuran en büyük olay, 2003 yılındaki Popstar yarışmasından bu yana küs olan Deniz Seki ve Bayhan Gürhan'ın kucaklaşması oldu. Ünlüler takımında yarışan Bayhan, buluşma öncesi "Bir şeyler eksik kalmıştı, önemli anılarımız var" diyerek yeşil ışık yakmıştı. Fragmanda ikilinin birbirine sarıldığı ve Deniz Seki'nin duygusal anlar yaşadığı görülürken, Bayhan'ın "Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var, yanlış yönlendirildin" çıkışı 23 yıllık tartışmanın perde arkasını aralayacak.
🔍 DENİZ SEKİ VE BAYHAN ARASINDAKİ 23 YILLIK POPSTAR TARTIŞMASI
2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, jüri üyesi Deniz Seki ile yarışmacı Bayhan Gürhan arasında unutulmaz bir gerginlik yaşanmıştı. Bayhan'ın geçmişte adli bir olay nedeniyle cezaevine girdiğinin ortaya çıkması üzerine Deniz Seki; "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz" diyerek jüri koltuğunu terk etmişti. Bu sözler, magazin tarihinin en çok tartışılan açıklamalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.
YILLAR SONRA GELEN "YANLIŞ ANLAŞILDIM" İTİRAFI
Yıllar sonra kendisi de benzer bir süreçten geçerek hapis yatan Deniz Seki, Bayhan ile ilgili o dönemki tavrını şu sözlerle yumuşatmıştı: "Bayhan çok tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Neden o zaman insanlar beni yanlış anladı, hala anlamış değilim."
BAYHAN GÜRHAN'IN DENİZ SEKİ YANITI: "BİR ŞEYLER EKSİK KALMIŞTI"
Geçmişe dair hiçbir küskünlük beslemediğini her fırsatta dile getiren Bayhan ise Survivor 2026 birleşme partisinde Deniz Seki'nin adaya geleceğini duyduğunda; "Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik. Onunla önemli anılarımız var" diyerek bu büyük yüzleşmenin sinyalini vermişti.
BAYHAN'I DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI
Öte yandan birkaç gün önce de Survivor'da mücadele eden Bayhan'ı desteklediğini söyleyen Deniz Seki, "Bayhan benim canım, o benim kardeşim. Güzel güzel de yarışıyor. İnşallah hakkıyla da kazanır gelir" ifadelerini kullanmıştı.
