Caner Cindoruk'tan sektöre takipçi tepkisi

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, katıldığı programda oyunculuk sektöründeki takipçi sayısı kriterine sert tepki gösterdi. Yetenek yerine sosyal medya popülerliğinin öne çıkarılmasını eleştiren Cindoruk, “Seyirci artık star değil, iyi hikaye izlemek istiyor” dedi.

Caner Cindoruk'tan sektöre takipçi tepkisi
  • Oyuncu Caner Cindoruk, dizi ve sinema sektöründe oyuncu seçiminde yetenek yerine Instagram takipçi sayısına bakıldığını söyledi.
  • Cindoruk, setlerde takipçi sayısı yüksek olan oyuncuların öne çıkarıldığına bizzat tanık olduğunu belirtti.
  • Yapımcıların 'Seyirci bunu istiyor' bahanesine karşı çıkan Cindoruk, bu yaklaşımın seyirciyi küçümsemek olduğunu ifade etti.
  • Cindoruk, izleyicilerin popüler isimleri izlemekten yorulduğunu ve gerçek hikayeler istediğini vurguladı.

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, katıldığı programda dizi ve sinema sektöründeki oyuncu seçme kriterine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

YETENEK GİTTİ ETKİLEŞİM GELDİ!

Projelerde oyuncu tercih edilirken yetenek yerine Instagram takipçi sayısına bakıldığını belirten Cindoruk, bu duruma bizzat tanık olduğunu söyledi. Sektördeki tercihlerin popülerlik odaklı olmasını eleştiren ünlü oyuncu, "Sırf takipçi sayısı yüksek diye öne çıkarılan insanlara tanık oldum. Sette 'Dur, onun Instagram takipçisi daha fazla; onu koyalım' anlayışının işlediğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Caner Cindoruk'tan sektöre takipçi tepkisi-3

"SEYİRCİYİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Yapımcıların "Seyirci bunu istiyor" bahanesine de karşı çıkan Cindoruk, izleyicinin artık sadece popüler isimleri görmekten yorulduğunu dile getirdi. Seyircinin gerçek ve samimi hikayelerin peşinde olduğunu vurguladı.

Caner Cindoruk'tan sektöre takipçi tepkisi-4

Bu yaklaşımın yanlış olduğunu belirten Cindoruk, "Artık insanlar star izlemekten, fazla takipçili isimleri izlemekten yoruldu. Seyirci artık gerçekten iyi hikaye izlemek istiyor" dedi.

Caner Cindoruk'tan sektöre takipçi tepkisi-5

Cindoruk "Sektörde hep 'Seyirci bunu istiyor' deniyor ama ben buna inanmıyorum. Bence burada yapılan şey doğrudan seyirciyi küçümsemek" sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Oyuncu, niteliksiz tercihlerin seyirciye mal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

