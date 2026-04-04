Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, katıldığı programda dizi ve sinema sektöründeki oyuncu seçme kriterine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
YETENEK GİTTİ ETKİLEŞİM GELDİ!
Projelerde oyuncu tercih edilirken yetenek yerine Instagram takipçi sayısına bakıldığını belirten Cindoruk, bu duruma bizzat tanık olduğunu söyledi. Sektördeki tercihlerin popülerlik odaklı olmasını eleştiren ünlü oyuncu, "Sırf takipçi sayısı yüksek diye öne çıkarılan insanlara tanık oldum. Sette 'Dur, onun Instagram takipçisi daha fazla; onu koyalım' anlayışının işlediğini gördüm" ifadelerini kullandı.
"SEYİRCİYİ KÜÇÜMSEMEYİN"
Yapımcıların "Seyirci bunu istiyor" bahanesine de karşı çıkan Cindoruk, izleyicinin artık sadece popüler isimleri görmekten yorulduğunu dile getirdi. Seyircinin gerçek ve samimi hikayelerin peşinde olduğunu vurguladı.
Bu yaklaşımın yanlış olduğunu belirten Cindoruk, "Artık insanlar star izlemekten, fazla takipçili isimleri izlemekten yoruldu. Seyirci artık gerçekten iyi hikaye izlemek istiyor" dedi.
Cindoruk "Sektörde hep 'Seyirci bunu istiyor' deniyor ama ben buna inanmıyorum. Bence burada yapılan şey doğrudan seyirciyi küçümsemek" sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Oyuncu, niteliksiz tercihlerin seyirciye mal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Uğurcan Çakır'ın eşi mesajları ifşa etti
Beste Açar paylaştı gözler Aslı Gönül'e çevrildi! Kayahan'ın kızları...