Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, en küçük çocuğu Elif Ada'nın doğum günü için eski eşi Ayşegül Yıldız ile bir araya geldi. "Altın ufağım" dediği kızının yeni yaşını duygusal bir paylaşımla kutlayan Tatlıses'in karesine beğeni yağdı.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu
  • İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ile birlikte en küçük kızı Elif Ada'nın doğum gününü kutladı ve sosyal medyada paylaştı.
  • İbrahim Tatlıses, doğum günü paylaşımında kızı için 'İyi ki doğdun altın ufağım' ifadesini kullandı.
  • 12 yaşındaki Elif Ada Tatlıses'in boyu 1.80'e ulaştı ve profesyonel olarak voleybol oynuyor.
  • Elif Ada, milli voleybolcu Eda Erdem'i örnek alıyor ve forma numarası 14.
  • Elif Ada, İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dan olan çocuğudur.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemde çocuklarıyla yaşadığı gerilimleri bir kenara bırakıp, en küçük kızı Elif Ada'nın mutluluğuna odaklandı.

2011 yılında evlendiği Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada'nın doğum günü için eski eşiyle yan yana gelen Tatlıses, o anları sosyal medyada paylaştı. İmparator, kızıyla verdiği poza "İyi ki doğdun altın ufağım" notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu-3

💬 SOSYAL MEDYA "ELİF ADA"YI KONUŞUYOR!

"Maşallah, ne çabuk büyümüş Elif Ada!"

"İbrahim Tatlıses'in kopyası, bakışlar bile aynı babası."

"Ayşegül Yıldız ile İbrahim Bey'in kızları için böyle medeni şekilde bir araya gelmesi çok güzel."

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu-4

BOY 1.80!

Doğum günü karesinde en çok dikkat çeken detay Elif Ada'nın fiziksel değişimi oldu. Annesi Ayşegül Yıldız, geçtiğimiz günlerde kızının voleybol tutkusundan bahsederken şaşırtan bir bilgi paylaşmıştı.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu-5

Yıldız, "Boy; 1.80. Daha 12 yaşında ve şimdiden beni geçti. Forma numarası da 14. Eda Erdem ablasını örnek alıyor. Yolun hep açık, şahane başarıların olsun çiçeğim" demişti.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu-6

🔍 ELİF ADA TATLISES KİMDİR?

Aile: İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu arasında en küçük olanıdır.

İlgi Alanı: Profesyonel olarak voleybolla ilgileniyor, örnek aldığı isim kaptan Eda Erdem.

Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu-7

MERAK EDİLENLER

Elif Ada Tatlıses'in annesi kim?

Elif Ada'nın annesi, İbrahim Tatlıses'in 2011-2013 yılları arasında evli kaldığı Ayşegül Yıldız'dır.

Elif Ada Tatlıses kaç yaşında ve boyu kaç?

Elif Ada şu an 12 yaşında olup, annesinin açıklamasına göre boyu 1.80'e ulaşmıştır.

İbrahim Tatlıses kızı için ne dedi?

Doğum günü paylaşımında kızı için "İyi ki doğdun altın ufağım" ifadesini kullanmıştır.

