Erbil, "İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar" dedi.

Yayın sırasında yeni projelerinden de bahseden Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... Hepsi yalanmış."

OLAYIN GEÇMİŞİ: "ANNEMİ SEVEMEDİM, İÇİMDEKİ SEVGİ BOŞALDI" Olayın geçmişinde ise Erbil'in yıllardır dinmeyen bir anne acısı yatıyor. Daha önce katıldığı programlarda gözyaşları içinde çocukluğunu anlatan şovmen, annesine olan kırgınlığını dile getirmişti.

Erbil, "Annemin el alemin adamına bizi ezdirdiğini görmek çok acı bir şeydi. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı, bir çocuğu düşünebiliyor musun anne sevgisinin kalmaması o duygunun boş kalması... Annemle bu konuda hiç yüzleşmedik. Ben bir televizyon programında bahsettim küstü bana. Yıllarca ben onların yanında oldum maddi manevi hiçbir yerde de söylemedim sanki ben iftira atıyormuşum gibi küstü" ifadelerini kullanmıştı.