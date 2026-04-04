Bir süre önce kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan sunucu Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 91 yaşında hayatını kaybetti. Eken için İzmir'in Urla ilçesindeki Urla Gasilhanesi'nde tören düzenlendi.
Törene; kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katıldı. Mehmet Ali Erbil ise törende yer almadı. Vakit beklenmeden kılınan namaz sonrası Eken, Zeytinalan Mezarlığı'ndaki eşi Ömer Önder Eken'in mezarının üzerine defnedildi.
TİKTOK YAYINI TEPKİ ÇEKTİ
"Canım annemizi 91 yaşında kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek annesinin ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Erbil, daha sonra TikTok'ta canlı yayın açtı. Ünlü isim, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çeken yayında annesiyle olan ilişkisine dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Erbil, "İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar" dedi.
Yayın sırasında yeni projelerinden de bahseden Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... Hepsi yalanmış."
OLAYIN GEÇMİŞİ: "ANNEMİ SEVEMEDİM, İÇİMDEKİ SEVGİ BOŞALDI"
Olayın geçmişinde ise Erbil'in yıllardır dinmeyen bir anne acısı yatıyor. Daha önce katıldığı programlarda gözyaşları içinde çocukluğunu anlatan şovmen, annesine olan kırgınlığını dile getirmişti.
Erbil, "Annemin el alemin adamına bizi ezdirdiğini görmek çok acı bir şeydi. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı, bir çocuğu düşünebiliyor musun anne sevgisinin kalmaması o duygunun boş kalması... Annemle bu konuda hiç yüzleşmedik. Ben bir televizyon programında bahsettim küstü bana. Yıllarca ben onların yanında oldum maddi manevi hiçbir yerde de söylemedim sanki ben iftira atıyormuşum gibi küstü" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü isim, "En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim." demişti.
