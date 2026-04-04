Altınkaya videoda gençlere seslenerek vatan hizmetinin bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026-MSÜ tercih süreci devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ tercih süreci devam ederken gençleri heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın şanlı Türk üniformasıyla kamera karşısına geçtiği klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altınkaya, videoda gençlere seslenirken vatan hizmetinin sadece bir tercih değil, gönül işi olduğunu vurguladı.

"BURADA ALKIŞ YOK, SADECE GÖREV VAR!"

Videoda tüyleri diken diken eden şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yollar seçilmez, bazı yollar insanın içine doğar. Bu üniforma bir güç değil, bir sorumluluktur. Bir gün bu ülke sana ihtiyaç duyduğunda burada olacak mısın? Burada alkış yok, bahane yok, geri adım yok. Sadece görev var!"