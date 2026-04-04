Nihat Altınkaya şanlı üniformayı giydi: Gençlere anlamlı davet!

Ekranların sevilen ismi Nihat Altınkaya, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için kamera karşısına geçti. Şanlı Türk üniformasını giyen ünlü oyuncu, “Bazı yollar seçilmez, bazı yollar insanın içine doğar” diyerek gençleri davet etti.

  • Milli Savunma Bakanlığı, oyuncu Nihat Altınkaya'nın yer aldığı tanıtım videosunu sosyal medyada paylaştı.
  • Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026-MSÜ tercih süreci devam ediyor.
  • Tercih işlemleri için son başvuru tarihi 24 Nisan olarak açıklandı.
  • Altınkaya videoda gençlere seslenerek vatan hizmetinin bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
  • Tanıtım videosu Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Instagram hesabından yayınlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026-MSÜ tercih süreci devam ederken gençleri heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın şanlı Türk üniformasıyla kamera karşısına geçtiği klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Altınkaya, videoda gençlere seslenirken vatan hizmetinin sadece bir tercih değil, gönül işi olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi Tanıtımında Ünlü Oyuncu Sürprizi

"BURADA ALKIŞ YOK, SADECE GÖREV VAR!"

Videoda tüyleri diken diken eden şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yollar seçilmez, bazı yollar insanın içine doğar. Bu üniforma bir güç değil, bir sorumluluktur. Bir gün bu ülke sana ihtiyaç duyduğunda burada olacak mısın? Burada alkış yok, bahane yok, geri adım yok. Sadece görev var!"

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN GERİ SAYIM: SON GÜN 24 NİSAN!

T.C. Millî Savunma Bakanlığı resmi Instagram hesabında şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için 2026-MSÜ tercih süreci devam ediyor.

📅 Son gün: 24 Nisan

Vatanına hizmet etmek, güçlü bir geleceğe adım atmak için sen de bu onurlu yolculukta yerini al"

