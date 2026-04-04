21 yaşındaki Cruz Beckham, kız arkadaşı Jackie Apostel'e jest yapmak için mutfağa girdi. Çikolatalı krep hazırlarken çektiği videoyu paylaşan Cruz, bir takipçisinden gelen "Annen için mi yapıyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

VİCTORİA BECKHAM'IN 30 YILLIK ÇİKOLATA ORUCU Annesinin formunu korumak için uyguladığı sert diyeti çok iyi bilen Cruz, takipçisine; "VB'nin (Victoria Beckham) çikolatalı krep yiyeceğini mi sanıyorsunuz? Hiç şansı yok!" cevabını verdi.