Cruz Beckham’dan annesi Victoria Beckham’a esprili gönderme

Beckham ailesinin en küçük oğlu Cruz, mutfaktaki hünerlerini sergilerken annesi Victoria Beckham’ın demir disiplinine takılmadan edemedi. Sevgilisine krep hazırlayan Cruz, annesinin 90’lı yıllardan beri ağzına sürmediği çikolata yasağını hatırlatarak takipçilerini gülümsetti.

21 yaşındaki Cruz Beckham, kız arkadaşı Jackie Apostel'e jest yapmak için mutfağa girdi. Çikolatalı krep hazırlarken çektiği videoyu paylaşan Cruz, bir takipçisinden gelen "Annen için mi yapıyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

VİCTORİA BECKHAM'IN 30 YILLIK ÇİKOLATA ORUCU

Annesinin formunu korumak için uyguladığı sert diyeti çok iyi bilen Cruz, takipçisine; "VB'nin (Victoria Beckham) çikolatalı krep yiyeceğini mi sanıyorsunuz? Hiç şansı yok!" cevabını verdi.

Bu sözler, Victoria'nın daha önce belgeselinde itiraf ettiği "1990'lardan beri çikolata yemedim" kuralını akıllara getirdi.

ANNESİNİ EN İYİ OĞLU TANIYOR!

Cruz'un bu sempatik çıkışı, Beckham ailesinin sosyal medyadaki mesafeli duruşunun aksine oldukça samimi ve eğlenceli bulundu. Annesinin disiplinli yaşam tarzıyla dalga geçmekten çekinmeyen Cruz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

