Kayahan ne zaman ve neden öldü?

Usta sanatçı Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği yumuşak doku kanserinin nüksetmesi sonucu oluşan solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Kayahan'ın kaç çocuğu var?

Kayahan'ın iki kızı vardır. İlk evliliğinden olan büyük kızı Beste Açar ve son eşi İpek Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Aslı Gönül'dür.

Aslı Gönül Açar kaç yaşında?

Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül, 2000 doğumlu olup şimdilerde 26 yaşındadır.