Türk müziğinin efsane ismi Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşındayken, uzun süredir mücadele ettiği yumuşak doku kanserinin nüksetmesi ve buna bağlı gelişen solunum yetmezliği ile çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.
"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti.
Sanatçının ölüm yıldönümünde büyük kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından babasıyla çocukluk fotoğrafını paylaşarak; "03.04.2015 07:08 Akciğer kanserine yenildiğin gün ve saat. Sensiz her şey eksik... Sensiz herkes yalan dolan... Huzurla bekle babam" notunu düştü.
Bu hüzünlü paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, Kayahan'ın diğer kızı Aslı Gönül merak konusu oldu.
KÜÇÜK ASLI KOCAMAN OLDU!
Kayahan'ın İpek Açar'dan olan kızı Aslı Gönül'ün son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aslı Gönül, şimdilerde 26 yaşında duru güzelliğiyle ışık saçan bir genç kız oldu.
ANNESİ İPEK AÇAR'IN KOPYASI!
Annesi İpek Açar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda boy gösteren Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, anne-kız için "Abla-kardeş gibiler", "Annesinin tıpatıp aynısı" yorumlarını yaptı.
MERAK EDİLENLER
Kayahan ne zaman ve neden öldü?
Usta sanatçı Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği yumuşak doku kanserinin nüksetmesi sonucu oluşan solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.
Kayahan'ın kaç çocuğu var?
Kayahan'ın iki kızı vardır. İlk evliliğinden olan büyük kızı Beste Açar ve son eşi İpek Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Aslı Gönül'dür.
Aslı Gönül Açar kaç yaşında?
Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül, 2000 doğumlu olup şimdilerde 26 yaşındadır.
