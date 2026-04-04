CANLI YAYIN
Geri

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"

Nehir Erdoğan, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile olan 2 yıllık evliliğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Yanlışlıkla evlendik" diyerek herkesi şaşırtan ünlü oyuncu, evlilik kararındaki aile baskısı detayını da ilk kez anlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Nehir Erdoğan, 2014 yılında Ahmet Sesigürgil ile evlendiğini ancak bunun yanlış bir karar olduğunu ve sadece iyi arkadaş olmaları gerektiğini söyledi.
  • Oyuncu, evlilik kararında ailesinin beklentilerinin büyük rol oynadığını ve bu süreci bir görev gibi tamamladığını belirtti.
  • Nehir Erdoğan ile Ahmet Sesigürgil'in evliliği 2 yıl sürdü ve çift 2017 yılında boşandı.
  • Erdoğan, evliliğinin kısa sürmesi nedeniyle bazen evlenip evlenmediğini bile sorguladığını ifade etti.
  • Nehir Erdoğan, Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında Silsile film setinde tanışmış ve 6 ay içinde evlenip Paris'e yerleşmişti.

Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisiyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, konuk olduğu programda özel hayatına dair ezber bozan açıklamalar yaptı. 2014 yılında "Silsile" film setinde tanıştığı Ahmet Sesigürgil ile 6 ay içinde evlenip Paris'e yerleşen Erdoğan, bu kararın yanlış olduğunu yıllar sonra açıkladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, "Sevgili eski eşime selam olsun; bizim sadece çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendiğimizi düşünüyorum" dedi.

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"-3

"AİLE BEKLENTİSİNİ 2 YILDA ARADAN ÇIKARDIM"

Evlilik kararında ailesinin beklentilerinin büyük rol oynadığını itiraf eden Nehir Erdoğan, bu süreci bir görev gibi tamamladığını ima etti.

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"-4

Erdoğan, "Aileme 'Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi' dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini 2 senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı" ifadelerini kullandı.

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"-5

"BEN EVLENMİŞ MİYDİM?"

Kısa süren evliliğinin ardından hayatına yeni bir yön çizen oyuncu, bazen o günleri hatırlamakta bile güçlük çektiğini söyledi. "Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime 'Ben evlenmiş miydim ya?' diyorum" diyen Erdoğan, evlilik kurumunu başarıyla yürütenlere ise büyük saygı duyduğunu belirtti.

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"-6

🔍 NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Eğitim: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü. Ayrıca Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyer: Yabancı Damat, İkizler Memo-Can, Koçum Benim ve Benim Adım Melek gibi dizilerde rol aldı. Özellikle Yabancı Damat dizisiyle Yunanistan'da da tanınan bir oyuncu haline geldi.

Evliliği: 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlendi, 2017'de boşandı.

Nehir Erdoğan’dan şaşırtan itiraf: "Yanlışlıkla evlendik"-7

MERAK EDİLENLER

Nehir Erdoğan kiminle evlenmişti?

Nehir Erdoğan, 2014 yılında "Silsile" filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenmiştir.

Nehir Erdoğan'ın evliliği ne kadar sürdü?

Ünlü oyuncunun Ahmet Sesigürgil ile olan evliliği toplamda 2 yıl sürmüştür.

Özge Ulusoy’dan yatırım tüyosu! Boynunda 1 milyon TL taşıdı
SONRAKİ HABER

Boynunda 1 milyon TL taşıdı!

 Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses kızları için buluştu! Elif Ada Tatlıses kocaman oldu
ÖNCEKİ HABER

Elif Ada kocaman oldu! İşte yeni yaş yeni poz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler