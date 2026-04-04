Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisiyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, konuk olduğu programda özel hayatına dair ezber bozan açıklamalar yaptı. 2014 yılında "Silsile" film setinde tanıştığı Ahmet Sesigürgil ile 6 ay içinde evlenip Paris'e yerleşen Erdoğan, bu kararın yanlış olduğunu yıllar sonra açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Sevgili eski eşime selam olsun; bizim sadece çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendiğimizi düşünüyorum" dedi.
"AİLE BEKLENTİSİNİ 2 YILDA ARADAN ÇIKARDIM"
Evlilik kararında ailesinin beklentilerinin büyük rol oynadığını itiraf eden Nehir Erdoğan, bu süreci bir görev gibi tamamladığını ima etti.
Erdoğan, "Aileme 'Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi' dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini 2 senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı" ifadelerini kullandı.
"BEN EVLENMİŞ MİYDİM?"
Kısa süren evliliğinin ardından hayatına yeni bir yön çizen oyuncu, bazen o günleri hatırlamakta bile güçlük çektiğini söyledi. "Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime 'Ben evlenmiş miydim ya?' diyorum" diyen Erdoğan, evlilik kurumunu başarıyla yürütenlere ise büyük saygı duyduğunu belirtti.
🔍 NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?
Eğitim: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü. Ayrıca Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Kariyer: Yabancı Damat, İkizler Memo-Can, Koçum Benim ve Benim Adım Melek gibi dizilerde rol aldı. Özellikle Yabancı Damat dizisiyle Yunanistan'da da tanınan bir oyuncu haline geldi.
Evliliği: 2014'te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlendi, 2017'de boşandı.
MERAK EDİLENLER
Nehir Erdoğan kiminle evlenmişti?
Nehir Erdoğan, 2014 yılında "Silsile" filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenmiştir.
Nehir Erdoğan'ın evliliği ne kadar sürdü?
Ünlü oyuncunun Ahmet Sesigürgil ile olan evliliği toplamda 2 yıl sürmüştür.
