Türk televizyon ve sinemasının ünlü isimlerinden Özge Özacar, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı özel bir etkinlikte sürpriz bir isimle karşılaştı.
SÜRPRİZ İSİM
Londra'da geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Özacar, etkinlikte Pattinson ile tanışma fırsatı buldu. Ünlü oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektiren Özacar, o anları takipçileriyle paylaştı.
"BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Özacar'ın meslektaşına duyduğu hayranlık da dikkat çekti. Oyuncu paylaşımında, "Yaptığı harika işlere büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
SİMGE NOKTALARDA VAKİT GEÇİRDİ
Özacar'ın Londra gezisi boyunca şehrin simge noktalarında vakit geçirdiği ve bu anları da takipçileriyle paylaştığı görüldü. Özellikle Hyde Park'ta geçirdiği anlar da ilgi gördü.
ROBERT PATTİNSON KİMDİR?
Robert Pattinson, 13 Mayıs 1986'da Londra'da doğdu. Eğitimini Tower House ve Harrodian okullarında tamamlayan oyuncu, sanat hayatına Barnes Theatre Company'de aldığı tiyatro eğitimiyle adım attı. Gençlik döneminde modellik de yapan Pattinson, kamera karşısına ilk kez 2004 yılında "Ring of the Nibelungs" yapımıyla geçti.
DÜNYA ÇAPINDA HAYRAN KİTLESİ
Asıl çıkışını ise Harry Potter and the Goblet of Fire filmiyle yakalayan Pattinson, 2005 yılında "Geleceğin İngiliz Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Ardından Twilight serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu rolüyle MTV ve Teen Choice başta olmak üzere toplam 17 ödül kazandı.
SİNEMANIN DİKKAT ÇEKEN İSMİ
Twilight serisinin ardından "Unbound Captives", "Cosmopolis", "The Rover", "Mission: Blacklist" ve Queen of the Desert gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerine uluslararası projelerle devam etti. Günümüzde yaşamını Los Angeles'ta sürdüren Pattinson, dünya sinemasının en dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.