SİMGE NOKTALARDA VAKİT GEÇİRDİ Özacar'ın Londra gezisi boyunca şehrin simge noktalarında vakit geçirdiği ve bu anları da takipçileriyle paylaştığı görüldü. Özellikle Hyde Park'ta geçirdiği anlar da ilgi gördü.

Robert Pattinson ROBERT PATTİNSON KİMDİR? Robert Pattinson, 13 Mayıs 1986'da Londra'da doğdu. Eğitimini Tower House ve Harrodian okullarında tamamlayan oyuncu, sanat hayatına Barnes Theatre Company'de aldığı tiyatro eğitimiyle adım attı. Gençlik döneminde modellik de yapan Pattinson, kamera karşısına ilk kez 2004 yılında "Ring of the Nibelungs" yapımıyla geçti.

DÜNYA ÇAPINDA HAYRAN KİTLESİ Asıl çıkışını ise Harry Potter and the Goblet of Fire filmiyle yakalayan Pattinson, 2005 yılında "Geleceğin İngiliz Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Ardından Twilight serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu rolüyle MTV ve Teen Choice başta olmak üzere toplam 17 ödül kazandı.