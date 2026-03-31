Milli futbolcu Berke Özer'in, Fransız model Gloria Dinov ile aşk yaşadığı, Dinov'un sosyal medya hesabından bugün paylaştığı "elma yedirme" temalı fotoğrafla resmiyet kazandı.
YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI
Kariyerine Avrupa'nın dev kulüplerinden Lille OSC'de devam eden ve A Milli Takım kalesini koruyan Berke Özer, bir süredir merak edilen özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Genç yaşta gelen şöhreti profesyonel bir çizgide yöneten Özer, kalbini Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdı.
İkilinin bir süredir birbirlerini takibe almasıyla başlayan aşk dedikoduları, Dinov'un paylaştığı son karelerle netlik kazandı. Paylaşılan fotoğraflarda milli kalecinin karakteristik dövmeleri hayranları tarafından anında fark edildi.
"HANIM ELMA SOYUP YEDİRSİN" HAYALİ GERÇEK OLDU
Berke Özer'in geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda dile getirdiği evlilik ve huzur hayali, bugün yapılan paylaşımla yeniden gündeme geldi. Özer, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:
"Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Hanım elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin; böyle bir aşk ve evlilik hayalim var."
Gloria Dinov'un, Berke Özer'e bıçağın ucuyla elma yedirdiği anları paylaşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Berke hayalindeki aşkı buldu" şeklinde yorumlandı.
BERKE ÖZER KARİYER VE PROFİL ÖZETİ
|Kategori
|Detay
|Tam Adı
|Berke Özer
|Doğum Tarihi / Yaş
|25 Mayıs 2000 (25 Yaş)
|Mevcut Takımı
|Lille OSC (Fransa)
|Mevki
|Kaleci
|Partneri
|Gloria Dinov (Model)
MERAK EDİLENLER
Berke Özer'in sevgilisi Gloria Dinov kimdir?
Gloria Dinov, Fransa'da yaşayan ve uluslararası markalarla çalışan profesyonel bir modeldir. Berke Özer ile olan birlikteliği sosyal medya paylaşımlarıyla kesinleşmiştir.
Berke Özer şu an hangi takımda oynuyor?
25 yaşındaki milli kaleci Berke Özer, 2026 yılı itibarıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giymektedir.
Berke Özer'in elma paylaşımı neden gündem oldu?
Futbolcunun daha önceki röportajlarında "Hanım elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin" diyerek huzurlu bir ilişki tarif etmesi, Gloria Dinov'un bu tarife uygun paylaşım yapmasıyla popüler bir gündem maddesi haline gelmiştir.
GLORİA DİNOV KİMDİR?
Gloria Dinov, Fransa merkezli çalışan profesyonel bir modeldir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Berke Özer ile olan ilişkisiyle Türk magazin gündemine girmiştir. Hakkındaki temel bilgiler şu şekilde özetlenebilir:
Mesleği: Profesyonel model. Genellikle moda çekimleri, marka iş birlikleri ve lifestyle içeriklerle tanınmaktadır.
Vatandaşlığı: Fransız.
İlişkisi: Lille OSC'de oynayan milli kaleci Berke Özer ile birlikteliği, 31 Mart 2026 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla resmileşti.