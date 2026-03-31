Milli Kaleci Berke Özer'in sevgilisi ortaya çıktı: Elma yedirme karesi gündemde

Lille OSC forması giyen 25 yaşındaki milli kaleci Berke Özer, Fransız model Gloria Dinov ile olan birlikteliğini 31 Mart 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik karelerle ilan etti.

  • Milli kaleci Berke Özer'in Fransız model Gloria Dinov ile ilişkisi, Dinov'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla resmiyet kazandı.
  • Lille OSC forması giyen 25 yaşındaki Berke Özer'in karakteristik dövmeleri, paylaşılan fotoğraflarda hayranları tarafından fark edildi.
  • Gloria Dinov'un Berke Özer'e bıçağın ucuyla elma yedirdiği anları paylaşması, futbolcunun geçmişteki röportajında anlattığı evlilik hayaliyle örtüştü.
  • Berke Özer daha önce verdiği röportajda sessiz bir aşk ve hanımının elma soyup yedireceği bir evlilik hayali kurduğunu belirtmişti.
  • Gloria Dinov, Fransa merkezli çalışan ve uluslararası markalarla iş birliği yapan profesyonel bir modeldir.

Milli futbolcu Berke Özer'in, Fransız model Gloria Dinov ile aşk yaşadığı, Dinov'un sosyal medya hesabından bugün paylaştığı "elma yedirme" temalı fotoğrafla resmiyet kazandı.

Lille OSC'nin milli file bekçisi Berke Özer ve Fransız model Gloria Dinov, birlikteliklerini bu romantik kareyle ilan etti.

YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Kariyerine Avrupa'nın dev kulüplerinden Lille OSC'de devam eden ve A Milli Takım kalesini koruyan Berke Özer, bir süredir merak edilen özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Genç yaşta gelen şöhreti profesyonel bir çizgide yöneten Özer, kalbini Fransız model Gloria Dinov'a kaptırdı.

İkilinin bir süredir birbirlerini takibe almasıyla başlayan aşk dedikoduları, Dinov'un paylaştığı son karelerle netlik kazandı. Paylaşılan fotoğraflarda milli kalecinin karakteristik dövmeleri hayranları tarafından anında fark edildi.

31 Mart 2026 tarihinde paylaşılan bu kare, Berke Özer ile Gloria Dinov aşkının ilk resmi belgesi oldu.

"HANIM ELMA SOYUP YEDİRSİN" HAYALİ GERÇEK OLDU

Berke Özer'in geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda dile getirdiği evlilik ve huzur hayali, bugün yapılan paylaşımla yeniden gündeme geldi. Özer, o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Artık şovsuz, sessiz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Hanım elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin; böyle bir aşk ve evlilik hayalim var."

Gloria Dinov'un, Berke Özer'e bıçağın ucuyla elma yedirdiği anları paylaşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Berke hayalindeki aşkı buldu" şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda, Gloria Dinov'un sevgilisi Berke Özer'e elma yedirdiği anlar kaydedildi.

BERKE ÖZER KARİYER VE PROFİL ÖZETİ

KategoriDetay
Tam AdıBerke Özer
Doğum Tarihi / Yaş25 Mayıs 2000 (25 Yaş)
Mevcut TakımıLille OSC (Fransa)
MevkiKaleci
PartneriGloria Dinov (Model)

Milli futbolcu Berke Özer, uzun süredir merak edilen özel hayatındaki sessizliğini Gloria Dinov ile bozdu.

MERAK EDİLENLER

Berke Özer'in sevgilisi Gloria Dinov kimdir?

Gloria Dinov, Fransa'da yaşayan ve uluslararası markalarla çalışan profesyonel bir modeldir. Berke Özer ile olan birlikteliği sosyal medya paylaşımlarıyla kesinleşmiştir.

Berke Özer şu an hangi takımda oynuyor?

25 yaşındaki milli kaleci Berke Özer, 2026 yılı itibarıyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giymektedir.

Berke Özer’in yıllar önce dile getirdiği ʺHanım elma soyup bıçağın ucuyla yedirsinʺ hayali, Gloria Dinov ile gerçek oldu.

Berke Özer'in elma paylaşımı neden gündem oldu?

Futbolcunun daha önceki röportajlarında "Hanım elma soyup bıçağın ucuyla bana yedirsin" diyerek huzurlu bir ilişki tarif etmesi, Gloria Dinov'un bu tarife uygun paylaşım yapmasıyla popüler bir gündem maddesi haline gelmiştir.

Milli eldiven ve Fransız modelin ʺelmalıʺ aşk ilanı sosyal medyayı salladı. (Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır)

GLORİA DİNOV KİMDİR?

Gloria Dinov, Fransa merkezli çalışan profesyonel bir modeldir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Berke Özer ile olan ilişkisiyle Türk magazin gündemine girmiştir. Hakkındaki temel bilgiler şu şekilde özetlenebilir:

  • Mesleği: Profesyonel model. Genellikle moda çekimleri, marka iş birlikleri ve lifestyle içeriklerle tanınmaktadır.

  • Vatandaşlığı: Fransız.

  • İlişkisi: Lille OSC'de oynayan milli kaleci Berke Özer ile birlikteliği, 31 Mart 2026 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla resmileşti.

Efsane futbolcu İlhan Mansız oğluyla geçmişe döndü: Nostaljik paylaşım sevenlerini duygulandırdıEfsane futbolcu İlhan Mansız oğluyla geçmişe döndü: Nostaljik paylaşım sevenlerini duygulandırdı
Efsane futbolcu İlhan Mansız oğluyla geçmişe döndü: Nostaljik paylaşım sevenlerini duygulandırdı
Bestemsu Özdemir oğlu Sarp Marconun yüzünü ilk kez gösterdiBestemsu Özdemir oğlu Sarp Marconun yüzünü ilk kez gösterdi
Bestemsu Özdemir oğlu Sarp Marco'nun yüzünü ilk kez gösterdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler