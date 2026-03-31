Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, 17 Ocak'ta anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Magazin dünyasından sır gibi sakladığı oğlu Sarp Marco, konuk olduğu televizyon programında ilk kez kameralar karşısına geçti.
Babası Ersin Görkem ile birlikte sohbete dahil olan minik Sarp, sempatikliğiyle ekran başındakilerin gönlünü fethetti.
Pazar Gezmesi programına konuk olan ve samimi itiraflarda bulunan Özdemir, erken doğum yaptığı süreci anlattı. Bebeğinin çok küçük doğduğunu belirten ünlü oyuncu, "Bebeğim çok küçük doğduğu için ilk süreçte kimseye elletmedim. Hatta bir süre eşime dahi vermedim" diyerek yaşadığı annelik içgüdüsünü ve korumacılığını dile getirdi.
10 YILLIK ANNE GİBİ!
Eve döndükten sonraki süreci de anlatan Bestemsu Özdemir, "Sanki 10 yıllık anneymişim gibi davrandım" sözleriyle annelik rollerine ne kadar hızlı adapte olduğunu vurguladı. Eşi Ersin Görkem ile mutlu bir aile tablosu çizen oyuncunun formda görüntüsü de gözlerden kaçmadı.
MERAK EDİLENLER
Bestemsu Özdemir'in eşi kim?
Ünlü oyuncu, Ağustos 2025'te eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlendi.
Bestemsu Özdemir'in oğlunun adı ne?
Çift, 17 Ocak'ta dünyaya gelen bebeklerine Sarp Marco adını verdi.