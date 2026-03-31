Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, duygusal bir paylaşımla gündeme geldi.
DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN GOL
2002 Dünya Kupası'nda attığı altın golle hafızalara kazınan Mansız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
"2000'Lİ YILLARDA NASIL BİRİYDİN"
Küçük oğluyla birlikte kamera karşısına geçen eski milli futbolcu, videoya "Baba, 2000'li yıllarda nasıl biriydin?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de duygusal anlar yaşattı.
"YÜREĞİNİZİ SAHAYA KOYUN"
Kosova-Türkiye karşılaşması öncesinde de Milli Takım'a destek veren Mansız, paylaşımında futbolculara moral vermeyi ihmal etmedi. Efsane isim, "Bu akşam sadece bir maç değil, bir yolun kapısı! Dünya Kupası bileti için yüreğinizi sahaya koyun. Yanınızdayız!" sözleriyle hislerini ifade etti.