Efsane futbolcu İlhan Mansız oğluyla geçmişe döndü: Nostaljik paylaşım sevenlerini duygulandırdı

2002 Dünya Kupası’nın unutulmaz yıldızlarından İlhan Mansız, oğluyla çektiği nostaljik video ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Baba, 2000’li yıllarda nasıldın?” notuyla paylaştığı görüntüler hem duygulandırdı hem de eski günleri yeniden hatırlattı.

Efsane futbolcu İlhan Mansız oğluyla geçmişe döndü: Nostaljik paylaşım sevenlerini duygulandırdı
  • Eski milli futbolcu İlhan Mansız, oğluyla çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak 2000'li yıllardaki futbol kariyerini anlattı.
  • İlhan Mansız, 2002 Dünya Kupası'nda attığı altın golle Türk futbol tarihine geçti.
  • Mansız, Kosova-Türkiye maçı öncesinde Milli Takım'a Dünya Kupası yolunda destek mesajı verdi.

Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, bu kez sahadaki başarılarıyla değil, duygusal bir paylaşımla gündeme geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN GOL

2002 Dünya Kupası'nda attığı altın golle hafızalara kazınan Mansız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

İlhan Mansız'ın son paylaşımı

"2000'Lİ YILLARDA NASIL BİRİYDİN"

Küçük oğluyla birlikte kamera karşısına geçen eski milli futbolcu, videoya "Baba, 2000'li yıllarda nasıl biriydin?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hem nostalji rüzgarı estirdi hem de duygusal anlar yaşattı.

"YÜREĞİNİZİ SAHAYA KOYUN"

Kosova-Türkiye karşılaşması öncesinde de Milli Takım'a destek veren Mansız, paylaşımında futbolculara moral vermeyi ihmal etmedi. Efsane isim, "Bu akşam sadece bir maç değil, bir yolun kapısı! Dünya Kupası bileti için yüreğinizi sahaya koyun. Yanınızdayız!" sözleriyle hislerini ifade etti.

