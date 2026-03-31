NİHAL CANDAN İÇİN AÇILAN KAMU DAVASI DÜŞTÜ Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, "Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, bu dosya nedeniyle mağdur oldum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise, "Bilirkişi raporunu inceledim, raporda Ömer Şeker'in tarafları yönlendirdiği, baskı altına aldığı açıktır. Suç duyurusunda bulunulmasını isterim, bu aşamada başka bir diyeceğim yoktur" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nihal Candan ismiyle bilinen sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının hayatını kaybettiği için düşmesine karar verdi.

ONUR APAYDIN İÇİN 227 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI Mahkeme örgüt elebaşı olan tutuklu sanık Onur Apaydın hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık İlker Oflu hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Oflu hakkında iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçu ile ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince diğer suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.