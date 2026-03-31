Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında karar

Dolandırıcılık ve suç örgütü suçlamalarıyla yargılanan 21 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Çete lideri Onur Apaydın 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, Bahar Candan hakkında da 2 yıl 6 ay hapis kararı verildi. Hayatını kaybeden Nihal Candan hakkındaki dava ise düşürüldü.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında karar
  • Suç örgütü lideri Onur Apaydın, ucuz araç satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin davasında toplam 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
  • Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, çete üyesi Bahar Candan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
  • Çetenin diğer lideri İlker Oflu, örgüt üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası alırken, dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti.
  • Hayatını kaybeden Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) hakkında açılan dava düşürüldü.
  • Sanıklardan Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran tüm suçlamalardan beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezaları verildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar Candan ve hayatını kaybeden Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Örgüt lideri Onur Apaydın toplam 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık Bahar Candan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Nihal Candan hakkında açılan davanın ise hayatını kaybetmesi nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan

SAZAN SARMALI DOLANDIRICILIK

Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Onur Apaydın ve İlker Oflu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada bir kısım tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında karar-4

NİHAL CANDAN İÇİN AÇILAN KAMU DAVASI DÜŞTÜ

Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, "Yaklaşık iki yıldır tutukluyum, bu dosya nedeniyle mağdur oldum, tahliyemi talep ederim" dedi. Tutuklu sanık Onur Apaydın ise, "Bilirkişi raporunu inceledim, raporda Ömer Şeker'in tarafları yönlendirdiği, baskı altına aldığı açıktır. Suç duyurusunda bulunulmasını isterim, bu aşamada başka bir diyeceğim yoktur" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nihal Candan ismiyle bilinen sanık Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının hayatını kaybettiği için düşmesine karar verdi.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında karar-5

ONUR APAYDIN İÇİN 227 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme örgüt elebaşı olan tutuklu sanık Onur Apaydın hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklu sanık İlker Oflu hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme, Oflu hakkında iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçu ile ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince diğer suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında karar-6

DİĞER SANIKLARA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Alisya Bahar Candan hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran üzerine atılı tüm suçlarından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında ise değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

