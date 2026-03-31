Theron, "yaş almaktan korkmadığını" belirtirken, vücut formunu korumak için alkolden uzak durduğunu ve günlük 50 faktör güneş koruyucu kullandığını vurguluyor.

CHARLİZE THERON'UN 50 YAŞ FORMU: PİLATES, BİTKİSEL BESLENME VE GÜNEŞ KORUMASI

Hawaii tatilinde sarı bikinisiyle görüntülenen 50 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, fit vücudu ve ışıltılı cildiyle yıllara meydan okuyor. Harper's Bazaar ve Allure dergilerine verdiği demeçlere göre Theron'un gençlik sırrı; disiplinli bir Pilates rutini, bitki temelli beslenme ve ödün vermediği güneş korumasından geçiyor.

EGZERSİZ RUTİNİ: "PİLATES VÜCUDUMU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Charlize Theron, egzersizi bir görev olarak değil, sevdiği bir aktivite olarak görüyor. Haftalık rutininde çeşitliliğe önem veren yıldızın programı şu detaylardan oluşuyor:

Pilates: "Vücudumu tamamen değiştirdi" dediği en temel disiplini.

Power Yoga: Haftada iki kez, 90 dakikalık seanslar halinde uyguluyor.

Spin (Bisiklet): Haftada dört kez yüksek tempolu kardiyo için tercih ediyor.

Açık Hava Aktiviteleri: Tenis oynamayı bir kardiyo alternatifi olarak kullanıyor.

Theron, 50'li yaşlarında toparlanma sürecinin (recovery) 25 yaşındaki kadar hızlı olmadığını dürüstçe itiraf ediyor: "Eğer üç gün spor yapmazsam ve sonra spor salonuna dönersem, ertesi gün yürümekte bile zorlanıyorum."