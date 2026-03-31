Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasındaki boşanma davası bugün görüldü. Uzun süredir çekişmeli şekilde devam eden dava sonucunda çiftin 18 yıllık evliliği resmen sona erdi.
"ŞU ANDA BOŞANMIŞ BİR KADINDIR"
Duruşma sonrası açıklama yapan Duran'ın avukatı Feyza Altun, sürecin müvekkili lehine sonuçlandığını belirtti. Altun, "Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun bilgisine arz ederim. Kendisi uzun zamandır sürdürdüğü boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Müvekkilim çocuklarından vazgeçmiş değildir. İtiraz olursa süreç devam edecek fakat kendisi şu anda boşanmış bir kadındır" ifadelerini kullandı.
"EDEN BULUR ZAMANLA"
Güzide Duran sosyal medya hesabından günün sözü notuyla "Üzülme. Eden bulur zamanla. Sana yapılan her bir haksızlığın karşılığını fazlasıyla alırsın. Sabret. İnsanı dara düşüreni Allah bir gram mutluluğa muhtaç bırakır." paylaşım yaptım.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ AKSOY'DA
Adnan Aksoy sosyal medya hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Aksoy'un avukatı boşanma davasının sonucunu şu şekilde açıkladı:
Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasındaki boşanma davası bu sabah karar bağlandı. Mahkeme zina sebebiyle Adnan Aksoy'un Güzide Duran aleyhine açtığı zina davasının kabulüne ve zina nedeniyle boşanmalarına, Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a maddi ve manevi tazminat ödemesine, çocuklarının velayetinin Adnan Aksoy'a verilmesine karar verdi. Ayrıca Güzide Duran'ın açmış olduğu davanın tazminat, nafaka ve diğer hususlar yönünden reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı açık seçik ortada iken ve zina davasını müvekkilim kazanmışken bu konuda kamuoyunu bariz bir şekilde yanıltmaya yönelik karşı tarafın avukatının ifadeleri şok etkisi yaratmıştır. Karşı tarafın yaptığı gibi mahkeme kararının kasten yanlış açıklanması, TCK 217/A kapsamında suçtur ve bu gerçek dışı açıklamaya yönelik müvekkilimin yasal haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki başvurular ivedilikle yapılacaktır.
DAVADA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER
İki çocuk sahibi olan çiftin davasında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Fikret Orman duruşmada tanık olarak dinlenirken, Okan Buruk'un da bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
"BENİM SINAVIM"
Daha önce süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Güzide Duran, yaşadıklarını "Benim sınavım" sözleriyle ifade etmiş ve sabır vurgusu yapmıştı.
2025 YILINDA SÜREÇ BAŞLADI
2008 yılında evlenen çiftin Selin ve Emir adında iki çocuğu bulunuyor. 2025 yılında başlayan boşanma süreci, alınan kararla resmen sona ererken, taraflar açısından yeni bir dönemin kapısı aralandı.