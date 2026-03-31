Adnan Aksoy'un son paylaşımıÇOCUKLARIN VELAYETİ AKSOY'DA

Adnan Aksoy sosyal medya hesabından avukatının açıklamasını paylaştı. Aksoy'un avukatı boşanma davasının sonucunu şu şekilde açıkladı:

Adnan Aksoy ve Güzide Duran arasındaki boşanma davası bu sabah karar bağlandı. Mahkeme zina sebebiyle Adnan Aksoy'un Güzide Duran aleyhine açtığı zina davasının kabulüne ve zina nedeniyle boşanmalarına, Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'a maddi ve manevi tazminat ödemesine, çocuklarının velayetinin Adnan Aksoy'a verilmesine karar verdi. Ayrıca Güzide Duran'ın açmış olduğu davanın tazminat, nafaka ve diğer hususlar yönünden reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararı açık seçik ortada iken ve zina davasını müvekkilim kazanmışken bu konuda kamuoyunu bariz bir şekilde yanıltmaya yönelik karşı tarafın avukatının ifadeleri şok etkisi yaratmıştır. Karşı tarafın yaptığı gibi mahkeme kararının kasten yanlış açıklanması, TCK 217/A kapsamında suçtur ve bu gerçek dışı açıklamaya yönelik müvekkilimin yasal haklarını korumak amacıyla gerekli hukuki başvurular ivedilikle yapılacaktır.