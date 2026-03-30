Çeşitli programların sunuculuğunu yapan Zuhal Topal, son günlerde hakkında yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti. Bircan Bali ve Esra Balamir'in yorumlarına sessiz kalmayan Topal, ilk kez konuştu.
"İRİSİN VE HER ŞEYİ GİYMEMELİSİN"
Bir magazin programında kıyafetleri ve fiziği üzerinden eleştirilen Topal'a yönelik Bali ve Balamir'in sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle "İrisin ve her şeyi giymemelisin" şeklindeki yorumlar, izleyicilerden de tepki çekti.
SERT ÇIKTI
İnci Türkay'ın "Liste" oyunu öncesi magazincilerin sorularını yanıtlayan Topal, iddialara sert bir dille karşılık verdi. Eleştirileri eşi sayesinde duyduğunu belirten ünlü sunucu, "Kim olduğunu bilmiyorum, eşim söyledi" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
"KİM O SUNUCU MUYMUŞ"
Topal açıklamasında, "Kim o, sunucu muymuş? Ben tanımıyordum, eşim söyledi. Birkaç magazin sayfasında 3 bin 4 bin yorum yapmışlar. Ben yurt dışındaydım. Sağ olsun sevenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki… Benim hiçbir şey dememe gerek yok" ifadelerini kullandı.
"O TİP İNSANLARI MUHATAP ALMAM"
Açıklamasının devamında ise bu tür yorumları ciddiye almadığını vurgulayan Topal, "Ben o tip insanları muhatap almam. Bu tarz yorumlar için bir altyapı ve kültür gerekir. Öyle yorumlar yapmak için ya modacı olmanız lazım ya eğitiminizin olması lazım. Benim aile terbiyem buna müsaade etmez" dedi.
"BEN SOKAĞA ÇIKAMAZDIM"
Topal ayrıca, "Onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı ben sokağa çıkamazdım. Geçmiş olsun hepsine" diyerek sözlerini tamamladı.
SEDA ABLANIN ARTIĞI OLAN FORMATLARA TALİP"
Yaşananların ardından Bircan Bali de sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu. Bali, "Sürekli Seda ablanın artığı olan formatlara talip olan kadın değil mi ya altı üstü? Yıllarca kurgulu programlar yapıp insanları kandıran… Gerçekten altyapı gerektiren programlar yapmalarını dilerim" ifadelerini kullandı.
EKİPTEN KİŞİLER ULAŞTI
Ayrıca Bali, Topal'ın ekibinden bazı kişilerin kendisine ulaştığını iddia ederek, "Ekibinin içinden beni arayıp gizli gizli teşekkür eden, 'Yıllardır biz neler çekiyoruz bir bilsen abla' diyenlerin isimlerini veremem. Beni ekibim bana bunları söylese bende insan içine çıkamazdım. Ben sana söyliyim çok yarışmacı ağırlamışsın hepsi ulaşıyor bana. Bir iki üç tıp." dedi.
KIYAFET TERCİHLERİNE ELEŞTİRİ
Esra Balamir de daha önce yaptığı açıklamada Topal'ın kıyafet tercihine yönelik, "Bu kıyafeti bana para verseler giymem" sözleriyle eleştirilerini dile getirmişti.
AÇIKLAMALARI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Sosyal medyada iki tarafın da açıklamaları büyük yankı uyandırırken, tartışma kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gözler şimdi yeniden Zuhal Topal'a çevrildi; ünlü sunucunun yeni bir yanıt verip vermeyeceği merak konusu.