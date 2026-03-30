Osimhen'in garajdaki serveti: 30 milyonluk koleksiyon I Yıllık 20 milyon euroluk kazanç

Victor Osimhen, Galatasaray’daki performansının yanı sıra lüks yaşamıyla da gündemden düşmüyor. Yıllık 20 milyon euro kazanan yıldız golcünün, değeri 300 milyon TL’yi bulan araç koleksiyonu dikkat çekiyor. Rekor transfer bedeliyle İstanbul’a gelen Osimhen, sahadaki başarısını özel hayatındaki ihtişamla taçlandırıyor.

  • Galatasaray'a 75 milyon euro transfer bedeli ile gelen Victor Osimhen, yıllık 20 milyon euro kazanıyor.
  • Nijeryalı futbolcu, 2024-25 sezonunda Galatasaray'da 41 maçta 37 gol ve 8 asist kaydetti.
  • Osimhen'in lüks araç koleksiyonunun toplam değeri 300 milyon TL'ye ulaşıyor.
  • Süper Lig'de 26 gol atarak gol kralı olan Osimhen, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.
  • Kariyerinde VfL Wolfsburg, Charleroi, Lille OSC ve Napoli formalarını giyen futbolcu, Napoli'de şampiyonluk ve gol krallığı yaşadı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahada olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

Victor Osimhen / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YILLIK 20 MİLYON EURO

75 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 20 milyon euro kazanıyor. Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

300 MİLYONLUK GARAJ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde. Osimhen'in arazi aracı 35 milyon TL, lüks cipi 80 milyon TL, spor aracı 60 milyon TL ve lüks spor arabası ise 125 milyon TL.

SIK SORULAN SORULAR

Galatasaray'a ne zaman katıldı?
⚽Osimhen, 4 Eylül 2024'te kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katıldı. Gösterdiği üstün performansın ardından 31 Temmuz 2025'te 4 yıllık kalıcı sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'da kaç gol attı?
⚽Nijeryalı yıldız, 2024-25 sezonunda 41 maçta 37 gol ve 8 asist üreterek kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Süper Lig'de attığı 26 golle gol kralı oldu.

Kariyerinde hangi takımlarda oynadı?
⚽Futbola Ultimate Strikers'ta başlayan Osimhen; Avrupa'da VfL Wolfsburg, Charleroi, Lille OSC ve Napoli formaları giydi. Napoli'de şampiyonluk yaşayıp gol kralı oldu.

Türkiye'de kırdığı rekor nedir?
⚽37 gollük performansıyla, Mario Jardel'in 2000-01 sezonundaki 34 gollük rekorunu geçerek Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

