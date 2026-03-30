Süper Lig'de 26 gol atarak gol kralı olan Osimhen, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Galatasaray'a 75 milyon euro transfer bedeli ile gelen Victor Osimhen, yıllık 20 milyon euro kazanıyor.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sahada olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

YILLIK 20 MİLYON EURO

75 milyon euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 20 milyon euro kazanıyor. Kazancını yatırımlarla değerlendiren ünlü futbolcu, milyonluk araba koleksiyonuyla da dikkat çekiyor.

300 MİLYONLUK GARAJ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre birçok spor otomobil ve özel yapım araçları bulunan Victor Osimhen'in garajındaki lüks araçlarının toplamı ise yaklaşık 300 milyon TL değerinde. Osimhen'in arazi aracı 35 milyon TL, lüks cipi 80 milyon TL, spor aracı 60 milyon TL ve lüks spor arabası ise 125 milyon TL.