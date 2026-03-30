2016 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Instagram hikayesinde "Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanan Beğen'in ardından kendisinden haber alınamaması, yakınlarını harekete geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumdan şüphelenen yakınlarının çabaları sonucu ulaşılan Beğen için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ünlü isim hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINA ALINDI
Yaşanan gelişmelerin ardından Beğen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayça Ekin Beğen şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.
AYÇA BEĞEN KİMDİR?
Ayça Ekin Beğen, 25 Temmuz 1988'de İstanbul'da doğdu. Aslen Elazığlı olan Beğen, Kısmetse Olur ile geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmadaki performansı ve özel hayatıyla dikkat çeken Beğen, program sonrası sosyal medyada aktif bir kariyer sürdürdü. 2024 yılında Cenker Erarslan ile evlenen Beğen, son dönemde daha sakin bir yaşam tercih ediyordu.