38 yaşındaki başarılı oyuncu Gamze Karaduman, fit görüntüsüyle gündeme geldi.
TANIMAKTA ZORLANDILAR
Karaduman, verdiği 15 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Muhabirlerin bile tanımakta zorlandığı Karaduman'ın değişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
15 KİLO VERDİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Karaduman, yeni görünümüyle dikkat çekti. Gamze Karaduman, zayıflama sürecine dair merak edilenleri ilk kez açıkladı. 15 kilo vererek dikkat çeken başarılı oyuncu, değişimin arkasında oldukça doğal ve disiplinli bir süreç olduğunu dile getirdi.
SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM
Karaduman, kilo verme sürecini "Koşuya başlayarak ve koşuyla birlikte ister istemez düzenli beslenince vermiş oldum" sözleriyle özetledi. Spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hayatında önemli bir yer edindiğini vurgulayan oyuncu, sürecin zamanla bir rutine dönüştüğünü ifade etti.
DOĞAL YÖNTEMLERLE ZAYIFLADI
Öte yandan son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğneleriyle ilgili yöneltilen soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ben gerek duymadım. İğnelik bir seviyede değildim" diyerek tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğinin altını çizdi.