Oyuncu Gamze Karaduman'ın 15 kilo verdiren sağlıklı zayıflama sırrı: "Düzenli beslenince vermiş oldum"

Gamze Karaduman, verdiği 15 kilo ile adeta bambaşka bir görünüme kavuştu ve sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, kilo verme sürecini doğal yöntemlerle ve disiplinli bir şekilde gerçekleştirdiğini açıkladı. Koşu ve düzenli beslenmenin hayatına kattığı değişimi hayranlarıyla paylaştı.

  • Oyuncu Gamze Karaduman 15 kilo vererek yeni bir görünüme kavuştu.
  • Karaduman, koşu ve düzenli beslenme ile doğal yollardan zayıfladığını açıkladı.
  • 38 yaşındaki oyuncunun değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
  • Ünlü oyuncu zayıflama iğnesi kullanmadığını belirtti.
  • Karaduman'ın yeni görünümü son katıldığı etkinlikte dikkat çekti.

38 yaşındaki başarılı oyuncu Gamze Karaduman, fit görüntüsüyle gündeme geldi.

Karaduman, verdiği 15 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Muhabirlerin bile tanımakta zorlandığı Karaduman'ın değişimi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

15 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıyan Karaduman, yeni görünümüyle dikkat çekti. Gamze Karaduman, zayıflama sürecine dair merak edilenleri ilk kez açıkladı. 15 kilo vererek dikkat çeken başarılı oyuncu, değişimin arkasında oldukça doğal ve disiplinli bir süreç olduğunu dile getirdi.

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM

Karaduman, kilo verme sürecini "Koşuya başlayarak ve koşuyla birlikte ister istemez düzenli beslenince vermiş oldum" sözleriyle özetledi. Spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hayatında önemli bir yer edindiğini vurgulayan oyuncu, sürecin zamanla bir rutine dönüştüğünü ifade etti.

DOĞAL YÖNTEMLERLE ZAYIFLADI

Öte yandan son dönemde sıkça gündeme gelen zayıflama iğneleriyle ilgili yöneltilen soruya da net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Ben gerek duymadım. İğnelik bir seviyede değildim" diyerek tamamen doğal yöntemlerle kilo verdiğinin altını çizdi.

