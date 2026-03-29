PSİKOLOGLAR TEK TEK ANLATTI Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Müge Boz'un yaşadığı durum birçok kişinin ortak sorunu. Benzer hissiyatta olan ya da kendisiyle yüzleşememiş ancak aynı duygularda birleşen çok sayıda insan var. Ben de işin içinden çıkamayacakmış gibi hisseden kişilere yol göstermek adına işin uzmanlarına danıştım. Psikologlar, konuyla ilgili faydalı bilgiler verip neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.

MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖNEMLİ BİR BAŞLIK Uzman klinik psikolog Ebru Tokgöz, "Bu durumu psikolojik açıdan birkaç kavramla ilişkilendirmek mümkün. Öncelikle 'mükemmeliyetçilik' önemli bir başlık olarak karşımıza çıkar. Burada kişi evinin 'yeterince düzenli' olmasını değil, 'kusursuz' olmasını ister. Sürekli kontrol eder, yaptıklarını yeterli bulmaz ve zihinsel olarak rahatlayamaz. Bir diğer olasılık ise sosyal değerlendirilme kaygısıdır. "Başkaları ne düşünür?" gibi düşünceler kişinin zihninde belirgin bir yer kaplar. Hayatın karmaşık ve öngörülemez olduğu durumlarda, "en azından evimi kontrol edebilirim" düşüncesi kişiye geçici bir rahatlama sağlar. Bu durum, bireyin kontrol edebildiği alanlara yönelerek kaygısını dengeleme çabasının bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

BİLİNÇLİ DAĞINIKLIK DENEYİ Bu durumla nasıl başa çıkılacağını dile getiren Tokgöz, "İlk adım, 'yeterince iyi' kavramını benimsemektir. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini kabul etmek, zihinsel esnekliği artırır. Örneğin, yüzde 70 oranında bir düzenin yeterli olduğunu kabullenmek bile rahatlatıcı olabilir. Son olarak, küçük 'bilinçli dağınıklık' deneyleri yapılabilir. Kişi, bazı şeyleri bilinçli olarak olduğu gibi bırakmayı deneyebilir ve kaygının zamanla kendiliğinden azaldığını gözlemleyebilir. Özetle, bu tür düşünceler günün büyük bir kısmını kaplıyorsa, kişinin günlük işlevselliğini bozuyorsa, yoğun kaygıya yol açıyorsa ve uzun süredir devam ediyorsa; kişinin günlük yaşam düzenini olumsuz etkiliyorsa, bir klinik psikologdan destek almak faydalı olacaktır." sözlerini ifade etti.

UZUN VADEDE KAYGIYI BESLER Klinik psikolog Merve Tokgöz, "Bu çok kıymetli bir konu çünkü Müge Boz'un ifade ettiği deneyim aslında oldukça yaygın ama çoğu zaman 'titizlik' ya da 'düzen sevgisi' gibi masum etiketlerle görünmez hale getiriliyor. Bu durumu psikolojik açıdan yalnızca düzenli olma isteğinden değil, zihinsel yük ve kontrol ihtiyacından ortaya çıkıyor. Kişi evi topladıkça aslında sadece eşyaları değil, içsel kaygısını da düzenlemeye çalışır. Ancak bu kontrol davranışı kısa vadede rahatlatırken, uzun vadede kaygıyı besler. Bu, psikolojide özellikle obsesif kompulsif eğilimler ve yüksek kontrol ihtiyacı ile ilişkili bir döngüdür. Özellikle sosyal medya çağında bu durum çok daha görünür hale geldi." dedi.