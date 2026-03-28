Cengiz Kurtoğlu’ndan sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, yaşadığı ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede iki damarının tıkalı olduğunun tespit edilmesiyle sevenlerini korkuttu. Başarılı bir operasyonla kalbine stent takılan Kurtoğlu’ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden "Sağlık durumum gayet iyi" açıklamasını yaparak hayranlarının yüreğine su serpti.

  • Cengiz Kurtoğlu burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkiklerde kalbe giden iki damarında tıkanıklık tespit edildi.
  • 66 yaşındaki sanatçının tıkalı damarlarından birine stent takıldı, diğer damar için önümüzdeki ay müdahale edilecek.
  • Cengiz Kurtoğlu sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu ve en kısa zamanda sahnelere döneceğini açıkladı.

"Duyanlara Duymayanlara", "Saklı Düşler" ve "Hain Geceler" gibi unutulmaz eserleriyle gönüllerde taht kuran Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirdi.

Burun kanaması şikayetiyle acil olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki usta sanatçının yapılan tetkiklerinde, kalbe giden iki damarında tıkanıklık olduğu belirlendi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI: STENT TAKILDI

Hastanede doktorların gözetiminde operasyona alınan Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğer damar için ise önümüzdeki ay müdahale edileceği öğrenildi. Ameliyat sonrası müşahede altında tutulan ünlü sanatçıdan, beklenen açıklama ise çok geçmeden geldi.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisi için dua eden milyonlarca hayranına seslenen Cengiz Kurtoğlu, "Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sevenlerini yalnız bırakmadığı için teşekkür eden usta sanatçının bu mesajı, kısa sürede binlerce geçmiş olsun yorumu aldı.

MERAK EDİLENLER

Cengiz Kurtoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

Usta sanatçı, önceki akşam yaşadığı ani burun kanaması şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Cengiz Kurtoğlu'nun hastalığı ne?

Yapılan kontrollerde Kurtoğlu'nun iki kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi ve birine stent takıldı.

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada durumunun gayet iyi olduğunu ve yakında sahnelere döneceğini duyurdu.

