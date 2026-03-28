"Duyanlara Duymayanlara", "Saklı Düşler" ve "Hain Geceler" gibi unutulmaz eserleriyle gönüllerde taht kuran Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirdi.
Burun kanaması şikayetiyle acil olarak hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki usta sanatçının yapılan tetkiklerinde, kalbe giden iki damarında tıkanıklık olduğu belirlendi.
İLK MÜDAHALE YAPILDI: STENT TAKILDI
Hastanede doktorların gözetiminde operasyona alınan Kurtoğlu'nun tıkalı damarlarından birine stent takıldı. Diğer damar için ise önümüzdeki ay müdahale edileceği öğrenildi. Ameliyat sonrası müşahede altında tutulan ünlü sanatçıdan, beklenen açıklama ise çok geçmeden geldi.
"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"
Sosyal medya hesabı üzerinden kendisi için dua eden milyonlarca hayranına seslenen Cengiz Kurtoğlu, "Değerli sevenlerim; öncelikle sağlık durumum gayet iyi, hepinizin içi rahat olsun. Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
Sevenlerini yalnız bırakmadığı için teşekkür eden usta sanatçının bu mesajı, kısa sürede binlerce geçmiş olsun yorumu aldı.
