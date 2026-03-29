Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası tartışmalar sürüyor. Seda Sayan da yaşananlara dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
ANNESİNE SERT ÇIKTI
Seda Sayan, olayın merkezinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sert çıktı. Zuhal Kalaycıoğlu kızının daha önce Vahap Canbay tarafından darp edildiğini, ikili arasında ciddi problemler yaşandığını anlatmıştı.
"POLİSE GİDİP İHBAR EDECEKSİN"
Seda Sayan ise annenin bu sözleri üzerine "Şimdi 'kızıma kafa attı' diyorsun... Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin! 'Kızıma kafa attı' ne demek ya? Senin evladının, gözünün içine baktığın çocuğuna kafa atıyor ya!" sözleriyle tepki gösterdi.
"BU ÜLKEDE POLİS VAR"
Vahap Canbay ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti. Sayan bütün ailelere seslenerek şu sözleri dile getirdi:
Çocuk çıktı dedi ki; 'Var mı ellerinde böyle bir rapor?' Hadi buyurun! Şimdi o anne, hiç kimse kusura bakmasın, buradan bütün ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına, ister evli olsun, ister çıktığı çocuk olsun, ister flörtü, ister nişanlısı her neyse, anne ya da babasınız, evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var ya, polis!
"SENİ KONUŞUYOR OLACAKTIK"
Sözlerine devam eden Sayan, "Emniyet var ya! Sen niye gidip zamanında bu raporu alsaydın şimdi daha haklı bir anne olarak, çocuğunu koruyan bir anne olarak seni konuşuyor olacaktık." dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
8 ZANLI YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı. Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.