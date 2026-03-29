Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın "3 ninni biliyorum gerisi doğaçlama" itirafı sosyal medyayı sallarken, Neslihan Atagül'den "Hepimiz böyleyiz" desteği gecikmedi.
SEVİLEN OYUNCULARIN ANNELİK HEYECANI
Ekranların sevilen oyuncularından Neslihan Atagül, mart ayında dünyaya gelen minik oğlu Aziz ile annelik heyecanını yaşarken, sektörün başarılı isimlerinden Gizem Karaca da haziran ayında kızı Yaz'ı kucağına alarak bu mutluluğa ortak olmuştu.
"3 NİNNİ FALAN BİLİYORUM"
Arkadaşlıklarını bu kez annelik paylaşımıyla buluşturan ikili, o anlarla gündeme geldi. Bebek uyuturken yaşadığı ninni krizini esprili bir dille anlatan Karaca, "3 ninni falan biliyorum, o da uyuyana kadar tükeniyor. Bir noktadan sonra doğaçlama devreye giriyor" diyerek repertuvarının yetersizliğinden dert yandı.
ORTAK UYKU MESAİSİ
Güzel oyuncunun bu samimi itirafına meslektaşı Neslihan Atagül'den destek gecikmedi. Karaca'nın paylaşımını kendi hesabına taşıyan Atagül, "Hepimiz böyleyiz Gizemciğim" notunu düşerek ünlü annelerin ortak "uyku" mesaisini gözler önüne serdi.
"BİR ARAYA GELİP İKİ KELAM EDİLDİ"
Öte yandan geçen günde bebeklerini kaynaştıran Neslihan Atagül ve Gizem Karaca'nın bu sıcak buluşması, kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı. Karaca o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik. Yaz ve Aziz aralarında bir kaç bebekçe laf etti, kesin bizi çekiştirdiler. Bir ara ayrı odalardan mesajlaşıldı ama bir şekilde bir araya gelip iki kelam edildi" notunu düşmüştü.