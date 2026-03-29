CANLI YAYIN
Geri

Canbay'ın eski sevgilisinden Aleyna Kalaycıoğlu'na olay gönderme: "Silivri soğuktur"

Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım gündeme oturdu. Vahap Canbay’ın eski sevgilisi Ece Aydınak’ın yaptığı paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Eski sevgili Aydınak, “Silivri soğuktur” sözleri ile Aleyna Kalaycıoğlu'na gönderme yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi soruşturmasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ve 4 şüpheli tutuklandı
  • Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Ece Aydınak sosyal medyada 'Silivri soğuktur' paylaşımı yaptı
  • Sosyal medya kullanıcıları Aydınak'ın paylaşımını Aleyna Kalaycıoğlu'na gönderme olarak yorumladı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ece Aydınak / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ESKİ SEVGİLİDEN OLAY GÖNDERME

Gelişmenin ardından Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Ece Aydınak'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, gündeme damga vurdu.

Ece Aydınak'ın göndermeli paylaşımı

"SİLİVRİ SOĞUKTUR"

Tüm bu gelişmelerin ardından, Canbay'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Ece Aydınak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aydınak, sosyal medya hesabından "Silivri soğuktur" yazılı bir story paylaştı.

Vahap Canbay

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları sözlerin Aleyna Kalaycıoğlu için bir gönderme olduğuna dair yorumlarda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler