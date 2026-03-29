ESKİ SEVGİLİDEN OLAY GÖNDERME
Gelişmenin ardından Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Ece Aydınak'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, gündeme damga vurdu.
"SİLİVRİ SOĞUKTUR"
Tüm bu gelişmelerin ardından, Canbay'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Ece Aydınak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Aydınak, sosyal medya hesabından "Silivri soğuktur" yazılı bir story paylaştı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları sözlerin Aleyna Kalaycıoğlu için bir gönderme olduğuna dair yorumlarda bulundu.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.