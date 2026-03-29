CANLI YAYIN
Geri

Kubat'ın fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı: Değişimi dikkat çekti

Kubat’ın verdiği kilolar hayranlarını şaşırttı ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının dış görünüşündeki belirgin değişim dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada “bambaşka biri olmuş” yorumları yapılırken, fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Kubat, Funda Arar ile sürdürdüğü konser serisinde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
  • Kubat'ın menajeri Can Talanioğlu, sanatçının spor, yürüyüş ve diyet yaparak zayıfladığını açıkladı.
  • Sanatçının yeni görünümü sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
  • 1974 Belçika doğumlu sanatçı, özellikle 'Fidayda', 'Tiridine Bandım' ve 'Halkalı Şeker' gibi eserleriyle tanınıyor.
  • Kubat, 1996'da çıkardığı ilk albümünden bu yana konser ve televizyon programlarıyla popülerliğini sürdürüyor.

Funda Arar ile konser serisine devam eden Kubat, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Kubat ve Funda Arar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

FİT GÖRÜNÜMÜYLE BEĞENİ TOPLADI

Ünlü şarkıcının dış görünüşündeki değişim hayranların gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Kubat, Funda Arar ile sürdürdüğü konser serisi sırasında fit görünümüyle beğeni topladı.

Kubat'ın son paylaşımından yeni hali

DİSİPLİNLİ ZAYIFLAMA SÜRECİ

Kubat'ın nasıl zayıfladığı sorusuna menajeri Can Talanioğlu yanıt verdi. Talanioğlu, "Spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Diyet yapıyor" sözleriyle sanatçının disiplinli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Kubat'ın fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı: Değişimi dikkat çekti-4

TAM NOT ALDI

Kısa sürede dikkat çeken bu değişim sonrası sosyal medyada "Kilolar gitmiş harika olmuş", "Göbeği yok etmiş" ve "Manken gibi olmuş" yorumları yapılırken, sanatçının yeni hali tam not aldı.

Kubat'ın fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı: Değişimi dikkat çekti-5

YILLAR İÇİNDEKİ POPÜLARİTESİNİ KORUYOR

Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle "Fidayda", "Tiridine Bandım" ve "Halkalı Şeker" gibi eserlerle büyük beğeni topladı. Sahne performansları ve yorumu ile dinleyicisinin kalbinde ayrı bir yer edinen Kubat, yıllar içinde hem televizyon programları hem de konserleriyle popülaritesini korumayı başardı.

Kubat'ın fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı: Değişimi dikkat çekti-6

SIK SORULAN SORULAR

Kubat kimdir?

▶1974 yılında, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden Belçika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Müziğe nasıl başladı?
▶Müziğe 5 yaşında babasının hediye ettiği cura ile başladı. Gençlik yıllarında Belçika'da kiliselerde ilahiler okuyarak sahne deneyimi kazandı. Klasik gitar ve solfej eğitimi aldı. 1995 yılında Türkiye'ye gelerek Türk halk müziğine yöneldi.

Kubat'ın fit görüntüsü takipçilerinden tam not aldı: Değişimi dikkat çekti-7

İlk albümü ve öne çıkan çalışmaları nedir?
▶1996 yılında "Kubat" adlı ilk albümünü yayımladı. "Bugün" albümünde Yıldız Tilbe ile yaptığı düet dikkat çekti. "Arşiv 1-2-3" ve "Lokman" albümleriyle farklı müzik türlerini bir araya getirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler