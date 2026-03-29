Funda Arar ile konser serisine devam eden Kubat, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
FİT GÖRÜNÜMÜYLE BEĞENİ TOPLADI
Ünlü şarkıcının dış görünüşündeki değişim hayranların gözünden kaçmadı. Ünlü şarkıcı Kubat, Funda Arar ile sürdürdüğü konser serisi sırasında fit görünümüyle beğeni topladı.
DİSİPLİNLİ ZAYIFLAMA SÜRECİ
Kubat'ın nasıl zayıfladığı sorusuna menajeri Can Talanioğlu yanıt verdi. Talanioğlu, "Spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Diyet yapıyor" sözleriyle sanatçının disiplinli bir süreçten geçtiğini belirtti.
TAM NOT ALDI
Kısa sürede dikkat çeken bu değişim sonrası sosyal medyada "Kilolar gitmiş harika olmuş", "Göbeği yok etmiş" ve "Manken gibi olmuş" yorumları yapılırken, sanatçının yeni hali tam not aldı.
YILLAR İÇİNDEKİ POPÜLARİTESİNİ KORUYOR
Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, özellikle "Fidayda", "Tiridine Bandım" ve "Halkalı Şeker" gibi eserlerle büyük beğeni topladı. Sahne performansları ve yorumu ile dinleyicisinin kalbinde ayrı bir yer edinen Kubat, yıllar içinde hem televizyon programları hem de konserleriyle popülaritesini korumayı başardı.
SIK SORULAN SORULAR
Kubat kimdir?
▶1974 yılında, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden Belçika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Müziğe nasıl başladı?
▶Müziğe 5 yaşında babasının hediye ettiği cura ile başladı. Gençlik yıllarında Belçika'da kiliselerde ilahiler okuyarak sahne deneyimi kazandı. Klasik gitar ve solfej eğitimi aldı. 1995 yılında Türkiye'ye gelerek Türk halk müziğine yöneldi.
İlk albümü ve öne çıkan çalışmaları nedir?
▶1996 yılında "Kubat" adlı ilk albümünü yayımladı. "Bugün" albümünde Yıldız Tilbe ile yaptığı düet dikkat çekti. "Arşiv 1-2-3" ve "Lokman" albümleriyle farklı müzik türlerini bir araya getirdi.