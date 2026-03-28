Hastalık günlerini geride bırakan Özkan, son paylaşımında odağına biricik oğlu Eren'i aldı. Paylaşımına "Çok aşk" notunu düşen usta oyuncunun neşeli hali dikkatlerden kaçmazken, oğlu Eren'in değişimi ise takipçilerini hayretler içinde bıraktı.
O ZORLU GÜNLERİN GİZLİ KAHRAMANI!
Hastalık sürecinde yaşadıklarını her fırsatta dile getiren Ufuk Özkan, kendisine donör olan set arkadaşı Salih Kıvırcık'a olan minnetini bir kez daha hatırlattı. Başarılı bir operasyonla hayata tutunan Özkan, zor günleri ailesinin ve dostlarının desteğiyle aşarken, sosyal medyadaki bu baba-oğul karesi "Hayatın en güzel hediyesi" olarak yorumlandı.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Genç bir delikanlı olan Eren Özkan için "Maşallah ne yakışıklı çocuk", "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Zaman su gibi geçiyor, koca delikanlı olmuş" yorumları yapıldı.
17 YILLIK YUVANIN ARDINDAN GÖZLER ESKİ EŞTE!
Oğlu Eren ile çekilen fotoğrafların ardından, magazin dünyasında gözler 17 yıllık eski eş Nazan Güneş'e ve ayrılık sürecine çevrildi. 2005 yılında Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş ile hayatını birleştiren Özkan, tam 17 yıl süren evliliğini 2022 yılında sessiz sedasız noktalamıştı.
Ölümden dönen ve sağlığına sıkı sıkı sarılan Ufuk Özkan'ın oğluyla olan bu karesi, aslında hayatın en gerçek özetidir. 17 yıllık bir evliliğin ve yaşanan sağlık sorunlarının ardından gelen bu yeni hayat düzeni, her şeye rağmen aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
MERAK EDİLENLER
Ufuk Özkan'ın hastalığı neydi?
Ünlü oyuncu siroz teşhisi konulduktan sonra karaciğer yetmezliği ile mücadele etmiş ve başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmiştir.
Ufuk Özkan'a kim karaciğer verdi?
Hastalık sürecinde usta oyuncuya, set arkadaşı Salih Kıvırcık donör olmuştur.
Ufuk Özkan ve Nazan Güneş ne zaman boşandı?
Çift, 17 yıl süren evliliklerini 2022 yılında anlaşmalı olarak bitirme kararı almış; o dönem bu ayrılık magazin dünyasında şok etkisi yaratmıştı.