Tayland'da düzenlenen Miss Grand Thailand güzellik yarışması, podyum tarihine geçecek, benzeri görülmemiş bir kazaya sahne oldu. Uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için yarışan Pathum Thani güzeli Kamolwan Chanago, geceye damga vuran bir talihsizlik yaşadı.
Yarışmanın en heyecanlı anlarından birinde, jüri ve izleyiciler önünde kendini tanıtmaya hazırlanan genç güzelin ağzındaki takma dişler, bir anda fırlayarak podyuma düştü.
Kameraların saniye saniye kaydettiği o anlarda, salonda kısa süreli bir şok etkisi hakim olurken, gözler Chanago'nun vereceği tepkiye çevrildi.
SOĞUKKANLILIĞI PES DEDİRTTİ!
Birçok adayın gözyaşları içinde podyumu terk edebileceği o kritik saniyelerde, Kamolwan Chanago profesyonelliğiyle herkesi hayrete düşürdü. Hiçbir şey olmamış gibi düşen protez dişlerini soğukkanlılıkla yerine yerleştiren genç yarışmacı, sunumuna kaldığı yerden devam etti. Yürüyüşündeki zarafeti ve gülümsemesini bozmayan Chanago, sosyal medyadan tam not aldı.
'GERÇEK KRALİÇE' YORUMLARI YAĞDI
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, Taylandlı güzel hakkında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, Chanago'nun bu zor durum karşısında sergilediği duruşu "Gerçek kraliçe tavrı" olarak nitelendirdi.
Talihsiz kazanın ardından sergilenen bu demir gibi irade, yarışmanın asıl kazananının kim olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.
MERAK EDİLENLER
