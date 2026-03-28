Taylandlı güzel Kamolwan Chanago, güzellik yarışmasında takma dişlerinin ağzından fırladığı o şoke eden anlarda podyumu terk etmek yerine protezlerini düzeltip yürüyüşüne devam etti. O anlar kısa sürede gündem olurken sosyal medyada “Gerçek kraliçe” yorumları yapıldı.

Tayland güzelinin takma diş kabusu! Sahnenin ortasında ağzından fırladı! O anlar saniye saniye kamerada
  • Tayland'da düzenlenen Miss Grand Thailand güzellik yarışmasında Pathum Thani temsilcisi Kamolwan Chanago'nun protez dişleri podyumda konuşma sırasında ağzından fırlayarak yere düştü.
  • Chanago canlı yayında yaşanan kazaya soğukkanlılıkla tepki vererek protez dişlerini yerine yerleştirdi ve sunumuna kaldığı yerden devam etti.
  • Yarışmacının profesyonel tavrı sosyal medyada büyük beğeni topladı ve kullanıcılar tarafından 'gerçek kraliçe tavrı' olarak nitelendirildi.
  • Olay canlı yayın kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Tayland'da düzenlenen Miss Grand Thailand güzellik yarışması, podyum tarihine geçecek, benzeri görülmemiş bir kazaya sahne oldu. Uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için yarışan Pathum Thani güzeli Kamolwan Chanago, geceye damga vuran bir talihsizlik yaşadı.

Yarışmanın en heyecanlı anlarından birinde, jüri ve izleyiciler önünde kendini tanıtmaya hazırlanan genç güzelin ağzındaki takma dişler, bir anda fırlayarak podyuma düştü.

Kameraların saniye saniye kaydettiği o anlarda, salonda kısa süreli bir şok etkisi hakim olurken, gözler Chanago'nun vereceği tepkiye çevrildi.

Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

SOĞUKKANLILIĞI PES DEDİRTTİ!

Birçok adayın gözyaşları içinde podyumu terk edebileceği o kritik saniyelerde, Kamolwan Chanago profesyonelliğiyle herkesi hayrete düşürdü. Hiçbir şey olmamış gibi düşen protez dişlerini soğukkanlılıkla yerine yerleştiren genç yarışmacı, sunumuna kaldığı yerden devam etti. Yürüyüşündeki zarafeti ve gülümsemesini bozmayan Chanago, sosyal medyadan tam not aldı.

'GERÇEK KRALİÇE' YORUMLARI YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, Taylandlı güzel hakkında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, Chanago'nun bu zor durum karşısında sergilediği duruşu "Gerçek kraliçe tavrı" olarak nitelendirdi.

Talihsiz kazanın ardından sergilenen bu demir gibi irade, yarışmanın asıl kazananının kim olduğu tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MERAK EDİLENLER

Güzellik yarışmasında dişleri fırlayan isim kim?

Tayland'da düzenlenen Miss Grand Thailand yarışmasında Pathum Thani bölgesini temsil eden Kamolwan Chanago'dur.

Kaza nasıl meydana geldi?

Genç yarışmacı podyumda kendini tanıttığı sırada, protez dişleri konuşmanın etkisiyle ağzından fırladı.

Yarışmacının tepkisi ne oldu?

Büyük bir soğukkanlılık gösteren Chanago, dişlerini hemen düzeltti ve hiçbir aksama yaşamadan yürüyüşüne ve sunumuna devam etti.

