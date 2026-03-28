Bir insanın sesi, yüzü ve kimliği; artık onun hayatta olup olmamasından bağımsız şekilde ticari bir meta haline getirilebiliyor. Sorulması gereken soru basit ama sarsıcı: Bir insan öldükten sonra bile rızası olmadan "çalıştırılabilir" mi? Yapay zeka ile üretilen bu içerikler, ilk bakışta nostaljik ya da etkileyici görünebilir. Ancak işin özünde, kişinin hatırasına ve mirasına yönelik ciddi bir müdahale var. Üstelik bu müdahale, çoğu zaman ticari kazanç amacıyla yapılıyor. Hayatta olmayan birinin onay verme ihtimali yokken, bu boşluk "teknoloji mümkün kılıyor" gerekçesiyle dolduruluyor. Ailelerin hukuki mücadele başlatma kararı bu yüzden önemli. Bu, geçmişi koruma refleksi değil; geleceği şekillendirme çabası. Çünkü mesele birkaç ünlü isimle sınırlı değil. Dijital dünyada iz bırakan herkes, potansiyel bir 'yeniden üretim' malzemesi haline gelmiş durumda.

Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy, bu durumla ilgili çok net şekilde yaşadıklarını özetledi. Derya Şensoy, "Ben de bayram sabahına babamın selfie çubuğu olduğu video ile uyandım. 'Babam acaba hiç eline telefon alıp selfie çekti mi?' diye düşündüm. Bir cümle kuracak olsa bunları mı söylerdi, kelimelerini hep bu kadar özenle seçmiş bir adam; bu kelimeleri mi seçerdi diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Müjgan Ferhan Şensoy, "Belki bu 'masumane bir bayram tebriği' ama buna itiraz etmemenin nelerin önünü açabileceğini düşünmek ve üzerine konuşmak zorundayız. Yüzlerinde anlamsız gülüşlerle kimliksiz cümleler söyletip her birinin birbirinden farklı ve kıymetli kişiliklerinin içini boşaltıyorsunuz. Onun yerine avukatımızla görüşüp bu ve bunun gibi sözde iyi niyetli konuların önüne nasıl geçeriz yol haritası çizdik. Bayram günü sevdiğimiz ve değer verdiğim o kadar çok insan bize bu videoyu iletip "Çok duygulandım harika değil mi?" gibi mesajlar attı ki, o gün sıcağı sıcağına bir şey yazıp en azından iyi niyetle paylaşanları kırmak istemedik. Daha önce de buna benzer ve yine izinsiz bir bayram tebriği videosu yapılmış, biz de düşüncelerimizi dile getirmiştik. Üstelik bu sefer tüm bu isimlerin insanlarda oluşturduğu his ve 'bayram kutlaması' adı altında bir 'reklam' yapılıyor. Çok ayıp hem de çok. Neresinden tutarsan başka türlü ayıp hem de… Behzat Abi'nin de dediği gibi gidenlerin hatırası, kalanların da duyguları istismar ediliyor" dedi.