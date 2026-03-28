Bedri Güntay aile baskısı iddialarına ne dedi?

Güntay, ailelerinin barışma konusunda kendilerine baskı yaptığı iddialarını "Aile baskısı falan yok, söz konusu olabilir mi?" diyerek kesin bir dille reddetti.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden Bodrum'a gitti?

Bedri Güntay, çocuklarıyla birlikte her yıl rutin olarak Bodrum'a gittiklerini, bu tatilin iddia edildiği gibi bir zoraki barışma girişimi olmadığını ifade etti.

Bedri Güntay'ın Pelin Karahan hakkındaki son açıklaması nedir?

Güntay, aralarındaki kriz iddialarına rağmen "Pelin benim çocuklarımın annesidir" diyerek saygısını ve hayatındaki yerini vurguladı.