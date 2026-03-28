TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün bir tiyatro oyunu çıkışı görüntülendi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, yeni projeler için seçici davrandığını belirtti.
Kobal, "Sevenlerimin beni özlediğini hissediyorum. Güzel bir hikayeyle, içime sinen bir projeyle yeniden ekranda olmak istiyorum" dedi.
Şu sıralar atv'de yayınlanan A.B.İ. dizisinde boy gösteren eşi Kenan İmirzalıoğlu ile partnerlik sorularına ise açık kapı bıraktı. Kobal, "Bu tamamen hikayeye bağlı... Bizi bir araya getirecek doğru bir proje olursa neden olmasın" ifadelerini kullandı.
"ÇOK BEĞENİYORUM"
atv ekranlarında reytingleri alt üst eden A.B.İ. dizisi hakkında da konuşan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve dizideki partneri Afra Saraçoğlu'na övgüler yağdırdı.
Dizinin fanlarından olduğunu belirten Kobal, "Kenan da Afra da çok iyi... Oyunculuklarını çok beğeniyorum. Bence müthiş bir enerji yakaladılar" ifadelerini kullandı.
Kobal, yakın zamanda ekranlarda olmak istediğini belirtti.
