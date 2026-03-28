MERAK EDİLENLER

Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar neden ayrıldı?

Ünlü oyuncu, ilişkilerinin bitmesi gerektiğini ve anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti. Net bir neden açıklanmasa da "bitmesi gerekiyordu" ifadesi dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar kimdir?

Baturalp Bekar, Türk sinema sektöründe özellikle kısa film ve bilim kurgu türündeki işleriyle tanınan genç bir yönetmendir.

Nilperi Şahinkaya evleniyor mu?

Daha önce evliliğe yeşil ışık yakan ve "Çok isterim" diyen Nilperi Şahinkaya, 2026 yılının Mart ayında Baturalp Bekar ile olan ilişkisini noktaladığını duyurdu.

Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi ile ilişkisi ne kadar sürdü?

Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş Emre Yusufi ile tam 5 yıl süren istikrarlı bir birliktelik yaşadı.