Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek müjdesiyle sevenlerini sevindiren ünlü çift, rutin doktor kontrollerinin ardından kameralara yansıdı.
Heyecanları gözlerinden okunan ikili, merakla beklenen bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.
"AĞUSTOS AYINDA KAVUŞUYORUZ"
Doktor kontrolü sonrası hamilelik süreci hakkında bilgi veren Merve Dinçkol, doğum tarihi ve cinsiyet konusundaki gizemi şu sözlerle bozdu:
"Bir aksilik olmazsa Ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak. İsim konusunu hâlâ düşünüyoruz, bizim için öncelik sağlıklı olması. Süreç şu an çok güzel ilerliyor."
Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol ne zaman evlendi?
Ünlü çift, geçtiğimiz 2025 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaevine girmiştir.
