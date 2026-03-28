Eser Yenenler'in oğlu Mete 5 yaşında! Berfu Yenenler’den duygusal not

2019 yılında evlenen Berfu ve Eser Yenenler çiftinin küçük oğulları Mete, 5. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından duygusal bir notla video paylaşan Berfu Yenenler, "Küçük oğlum artık o kadar da küçük değil" diyerek takipçilerine seslendi. Kutlamanın ardından soluğu alışveriş merkezinde alan ikili, "Bugün Mete'nin günü, ne isterse o yapılıyor" diyerek mağazaları gezdi.

  • Oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in küçük oğlu Mete 5 yaşına girdi.
  • Berfu Yenenler, oğlunun doğum günü için sosyal medya hesabından özel bir video ve duygusal bir not paylaştı.
  • Yenenler çifti, doğum günü kutlaması sonrası oğullarıyla birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi.
  • Eser ve Berfu Yenenler çiftinin Kuzey ve Mete adında iki erkek çocuğu bulunuyor.
  • 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız ile oyuncu Eser Yenenler 2019 yılında evlendi.

Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Berfu-Eser Yenenler ikilisinin küçük oğlu Mete, yeni yaşına girdi. 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız ile 2019'da nikah masasına oturan oyuncu Eser Yenenler, ikinci kez baba olmanın heyecanını 2021 yılında yaşamıştı. Çiftin "Mete" adını verdikleri küçük oğulları, geçtiğimiz gün 5 yaşına bastı.

Eser ve Berfu Yenenler’in mutlu günü

Fotoğraflar: Sosyal medya

"KANATLARINI KİMSE KIRAMAZ"

Berfu Yenenler, oğlunun doğum günü şerefine sosyal medya hesabından özel bir video yayınladı. Paylaşımına duygusal bir not düşen Yenenler, "İyi ki doğdun evimin neşesi, sarı balım benim. Annen olduğum için ne kadar şanslıyım. Haberin yok ama zaten kanatların var, kimsenin kırmasına da izin vermem" ifadelerini kullandı.

MAĞAZA TURU

Kutlama sonrası bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Yenenler çifti, gün boyu oğullarının peşinden koştu. Mağazaları gezen ve alışveriş yapan ikili, basın mensuplarına "Bugün Mete'nin günü, ne isterse onu yapıyoruz" açıklamasında bulunarak günün kahramanını ilan etti.

MERAK EDİLENLER

Eser Yenenler'in kaç çocuğu var?

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin Kuzey ve Mete adında iki erkek çocukları var.

Mete Yenenler kaç yaşında?

2021 doğumlu olan Mete Yenenler, Mart 2026 itibarıyla 5 yaşına girdi.

Berfu Yenenler ne zaman evlendi?

Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yıldız ve Eser Yenenler, 2019 yılında evlendi.

