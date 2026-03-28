Yer aldığı yapımlarla sık sık adından söz ettiren Bergüzar Korel, şimdilerde sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.
Gerek set arkası gerekse günlük yaşamından kesitler sunan ünlü oyuncu, bu kez nostaljik bir sürprizle takipçilerinin karşısına çıktı. Korel, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabının hikaye kısmında yayınladı.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğraf, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Bergüzar Korel'in çocukluk fotoğrafını gören, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimisi "Hemen tanıdım, bakışları hiç değişmemiş" derken kimisi "İsmini görmesem tanıyamazdım" ifadelerini kullandı.
SOY AĞACINDAN YETENEK FIŞKIRDI!
1982 doğumlu olan Bergüzar Korel'in yeteneği, aslında soy ağacından geliyor. Tiyatro ve sinemanın usta isimleri Hülya Darcan ile Tanju Korel'in kızı olan Bergüzar, "armut dibine düşer" sözünün en canlı örneği oldu. Hem annesi hem de babası oyuncu olan Korel'in bu köklü aile mirası devraldı.
12 YILLIK MASAL VE ÜÇ ÇOCUKLU SAADET
Korel'in kişisel yaşamındaki en büyük mutluluğu ise oyuncu Halit Ergenç ile kurduğu yuva oldu. 2009 yılının Ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift, 12 yıllık evliliklerini üç çocukla taçlandırdı.
2010 yılında Ali'ye, 2020 yılında Han'a ve 2021 yılında kızları Leyla'ya kavuşan Ergenç-Korel çifti, çekirdek aile saadetini her fırsatta sergilemeye devam ediyor.