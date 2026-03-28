Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, podyumdaki kas şovuyla gündeme gelen eşi Okan Kurt’u milli takım seçmelerinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Okan Kurt ise yarışma sonrası eşinin büyük desteğine "Seni seviyorum Minik" diyerek teşekkür etti.

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür
  • Okan Kurt, vücut geliştirme milli takım seçmelerinde jüri karşısına çıktı ve podyumda performans sergiledi.
  • Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un yarıştığı milli takım seçmelerinde tribünde yer alarak destek verdi.
  • Okan Kurt, sosyal medyada eşi Demet Akalın'a teşekkür ederek hazırlık sürecindeki desteğini vurguladı.
  • Demet Akalın ve Okan Kurt çifti 2012 yılında evlendi ve Hira adında bir kızları bulunuyor.
  • Okan Kurt, yarışma öncesi uzun süredir spora ağırlık vererek hazırlık yaptı ve sosyal medyada kaslı fotoğraflar paylaştı.

2012 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Hira ile mutlu bir aile tablosu çizen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu kez sahnelerde değil podyumda boy gösterdi.

Katılacağı yarışma için uzun süredir spora ağırlık veren ve sosyal medyada paylaştığı kaslı fotoğraflarıyla olay yaratan Okan Kurt, milli takım seçmeleri için jüri karşısına çıktı.

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür-3

"EVE GEL" DEDİ, TRİBÜNE KOŞTU

Kurt'un hazırlık sürecindeki değişimine Instagram üzerinden "Sen bir eve gel bakalım" diyerek esprili bir ayar veren Demet Akalın, eşini en zorlu gününde yalnız bırakmadı.

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür-4

Milli takım seçmelerinin yapıldığı salonda tribündeki yerini alan Akalın, eşi podyumda hünerlerini sergilerken heyecandan adeta yerinde duramadı.

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür-5

"SENİ SEVİYORUM MİNİK"

Podyumdaki iddialı performansı ve fit görüntüsüyle tam not alan Okan Kurt, yarışma sonrası sessizliğini duygusal bir paylaşımla bozdu.

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür-6

Hazırlık sürecindeki zorluklara dikkat çeken Kurt, eşinin emeğini şu sözlerle taçlandırdı:

"Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, en zor anımda senin çok büyük emeğin var. 'Seni ben kendim yarışmaya götüreceğim' diyen karıma çok teşekkür ediyorum. (Seni Seviyorum MİNİK)"

Kaslarıyla gündem olan Okan Kurt'tan Demet Akalın'a özel teşekkür-7

Zorlu kamp döneminde eşinin bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan Okan Kurt'un bu romantik hamlesi, sosyal medyada "İşte gerçek destek" yorumlarını da beraberinde getirdi.

