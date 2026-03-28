2012 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Hira ile mutlu bir aile tablosu çizen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, bu kez sahnelerde değil podyumda boy gösterdi.
Katılacağı yarışma için uzun süredir spora ağırlık veren ve sosyal medyada paylaştığı kaslı fotoğraflarıyla olay yaratan Okan Kurt, milli takım seçmeleri için jüri karşısına çıktı.
"EVE GEL" DEDİ, TRİBÜNE KOŞTU
Kurt'un hazırlık sürecindeki değişimine Instagram üzerinden "Sen bir eve gel bakalım" diyerek esprili bir ayar veren Demet Akalın, eşini en zorlu gününde yalnız bırakmadı.
Milli takım seçmelerinin yapıldığı salonda tribündeki yerini alan Akalın, eşi podyumda hünerlerini sergilerken heyecandan adeta yerinde duramadı.
"SENİ SEVİYORUM MİNİK"
Podyumdaki iddialı performansı ve fit görüntüsüyle tam not alan Okan Kurt, yarışma sonrası sessizliğini duygusal bir paylaşımla bozdu.
Hazırlık sürecindeki zorluklara dikkat çeken Kurt, eşinin emeğini şu sözlerle taçlandırdı:
"Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, en zor anımda senin çok büyük emeğin var. 'Seni ben kendim yarışmaya götüreceğim' diyen karıma çok teşekkür ediyorum. (Seni Seviyorum MİNİK)"
Zorlu kamp döneminde eşinin bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan Okan Kurt'un bu romantik hamlesi, sosyal medyada "İşte gerçek destek" yorumlarını da beraberinde getirdi.