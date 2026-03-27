Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Örümcer, şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili dostlarım. Ben 70'li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı haber sayfalarında bana dayalı döşeli ev verildiği söylenmektedir. Böyle bir şeyin aslı yoktur. Ben şu anda kiradayım. Maalesef kirada olduğum ev de kentsel dönüşüme girmiştir. Ve çok az zamanım var. Bunun yanı sıra ben kiralık ev arıyorum, kiralar çok yüksek. Tutma imkanım yok. Buna bütçem müsait değil. Şu anda yine ben resimlerimi, kasetlerimi ve elimde bir de üstünde resmim bulunan bir saat satmaktayım"