70'li yılların parlayan yıldızı Serpil Örümcer, yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle bir video çekerek yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Örümcer, fotoğraflarını ve kasetlerini satışa çıkardığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Örümcer, şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba sevgili dostlarım. Ben 70'li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı haber sayfalarında bana dayalı döşeli ev verildiği söylenmektedir. Böyle bir şeyin aslı yoktur. Ben şu anda kiradayım. Maalesef kirada olduğum ev de kentsel dönüşüme girmiştir. Ve çok az zamanım var. Bunun yanı sıra ben kiralık ev arıyorum, kiralar çok yüksek. Tutma imkanım yok. Buna bütçem müsait değil. Şu anda yine ben resimlerimi, kasetlerimi ve elimde bir de üstünde resmim bulunan bir saat satmaktayım"
1970'li yıllarda "Bayan Bacak" lakabıyla tanınan Örümcer, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Bana katkıda bulunan tüm dostlarıma, tüm sevdiklerime, tüm sevenlerime çok çok teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum"
MERAK EDİLENLER
Serpil Örümcer neden yardım istiyor?
Usta sanatçı, oturduğu evin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak olması ve yüksek kira fiyatları sebebiyle yeni bir ev tutamadığı için yardım istemektedir.
Serpil Örümcer'e ev verildi mi?
Örümcer, bazı haber sayfalarında kendisine döşeli ev verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bizzat açıklamıştır.
Serpil Örümcer ne satıyor?
Geçimini sağlamak ve bütçe oluşturmak adına kendi resimlerini, eski kasetlerini ve üzerinde resmi bulunan özel bir saati satışa çıkarmıştır.
Serpil Örümcer kaç yaşında?
Serpil Örümcer, 8 Aralık 1952 doğumlu olup 73 yaşındadır.
Serpil Örümcer nasıl ünlü oldu?
1967 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış ve 70'li yıllarda sinema ve müzik dünyasında adını duyurmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok albüm ve 45'lik yayımlamış, Yeşilçam'ın popüler isimlerinden biri olmuştur.