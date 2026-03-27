Ayşe Akın, Gülseren Ceylan için hangi benzetmeyi yaptı?

Mehmet Ali Erbil ile TikTok'ta canlı yayın açan Ayşe Akın, kendisini ultra lüks bir dünya markasına benzetirken, Gülseren Ceylan'ı düşük bütçeli, sıradan bir araba markasına benzetti.

Gülseren Ceylan neden "Basit adam" çıkışını yaptı?

Ceylan'ın öfkesinin temelinde, Erbil'in TikTok yayınlarında kadınlarla girdiği diyaloglar (PK atmak) ve Ayşe Akın'ın kendisine yönelik hakaret dolu "araba" benzetmelerine Erbil'in sessiz kalarak eşlik etmesi yatıyor.

Gülseren Ceylan, Erbil'in barışma ihtimaline ne cevap verdi?

Ceylan, kendisinin Erbil için bir zamanlar "elit ve çok güzel" olduğunu ancak şu anki tavırları nedeniyle onu sildiğini belirterek; "Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum" diyerek geri dönüş kapısını kapattı.